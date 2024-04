Natalie Vértiz "parcha" a Ethel Pozo por "fingida": "Te voy conociendo, no te hagas la chistosa"

¡Le dijo de todo! Hace un par de días, "América Hoy" anunció por todo lo alto lo que será la entrevista a Jefferson Farfán este lunes, la cual promete sacar "chispas". En las imágenes, se puede ver a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y "Giselo" entrar a la casa de la "Foquita" y la primera en mención quedó maravillada con el lugar. Tras ver el avance, Natalie Vértiz decidió comentar en "Estás en Todas" y se mostró extrañada por la actitud de la hija de Gisela Valcárcel, al punto de dejar entrever que sería una persona "fingida", todo esto ante la sorpresa de "Choca" Mandros.

Natalie Vértiz arremete contra Ethel Pozo

Este lunes, todo el ambiente de la farándula y el deporte se paralizarán con la entrevista que ofrecerá Jefferson Farfán en "América Hoy". Como nunca antes visto, el "10 de la calle" se sentará frente a frente a conductores de espectáculos y prometió responder de todo en el avance que mostró el magazine de América Televisión.

En las imágenes del adelanto mostrado, se ve a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y "Giselo" entrar a la casade Jefferson Farfán. Lo más llamativo fue la gran sorpresa que se llevó la esposa de Julián Alexander con tremendo inmueble de "Jeffry". "Choca" Mandros y Natalie Vértiz comentaron al respecto y la segunda en mención no dudó en lanzar un dardo en contra de la hija de Gisela Valcárcel.

"Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo", indicó Natalie Vértiz, quien no entendía el por qué Ethel Pozo se sorprendía con la casa de Farfán.

Pero ahí no quedó todo. Al parecer, Natalie Vértiz tenía bien guardadas algunas cosas para decirle a Ethel Pozo y soltó todo en un siguiente comentario. Todo esto ante la sorpresa de "Choca" Mandros, quien solo atinó a reírse de los nervios.

"He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa mi amiga Ethel", comentó de manera sarcástica, dejando entrever que la hija de Gisela Valcárcel sería una persona totalmente fingida. ¿Recién se dio cuenta?

Cobarde y traidora

Otra persona que tuvo duros calificativos en contra de Ethel Pozo fue Magaly Medina. Esto se dio luego de que la conductora de "América Hoy" no respaldara a su reportera, luego de los indignantes insultos de los que fue víctima por parte de Yiddá Eslava.

"Que traidora, que falta de ética de Ethel. Ethel siempre se lava las manos, que mujer para más cobarde porque hay que ser cobarde para dejar a tu reportera y a todo tu equipo sin piso", señaló la 'Urraca'.

Para la esposa de Alfredo Zambrano, este comportamiento de Ethel no es novedoso, ya que, según su opinión, ella siempre busca quedar bien ante los televidentes que la siguen.

"Y la dejó sin piso a la reportera. Claro, para eso ella no es periodista, ya no es comunicadora y después se la pasa machacando a todo el que quiera que la escuche: 'yo soy comunicadora, porque yo terminé mi carrera", agregó Magaly Medina. ¿Natalie Vértiz también estará al tanto de esto?