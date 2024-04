¿Gisela Valcárcel terminó su amistad con Yaco Eskenazi así como Ethel? Esto dijo el conductor

La polémica no cesa en el mundo del espectáculo peruano. Yaco Eskenazi ha salido a despejar las dudas sobre su relación con Gisela Valcárcel, después de que su hija, Ethel Pozo, anunciara públicamente el final de su amistad con él. Este anuncio llegó tras un período de tensiones mediáticas alimentadas por comentarios y especulaciones en diversos programas de entretenimiento y redes sociales.

Una broma que no se tomó como eso

Yaco Eskenazi ha salido al frente para aclarar cómo queda su relación con Gisela Valcárcel después de que su hija, Ethel Pozo, anunciara el fin de su amistad con él. Esto viene tras un período tenso, marcado por comentarios y situaciones que han salido a la luz pública, provocando todo un revuelo en redes sociales y programas de TV.

Todo comenzó con la ruptura de la amistad entre Ethel y Yaco, luego de comentarios que Natalie Vértiz, esposa de Yaco, hizo sobre el tamaño de la casa de Jefferson Farfán en comparación con la de Ethel. Ethel respondió molesta desde su programa "América Hoy", lamentando los cambios que percibía en Yaco y Natalie desde que dejaron de trabajar para la empresa de su madre, GV Producciones.

Ethel Pozo a Natalie Vértiz y a Yaco Eskenazi luego de contar que ayer mediante una llamada cortaron la amistad: "Unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros." 😦🔥 #américahoy pic.twitter.com/lnufZdAXYc — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

Ante esta situación, Yaco no tardó en ofrecer su versión de los hechos. En una reciente entrevista en "Amor y Fuego", se defendió de las acusaciones de Ethel, asegurando que su salida de GV Producciones no había alterado su relación con Gisela Valcárcel. "Lo que me da un poco de pena es que haya dejado entrever que como yo ya no trabajo para GV, estoy molesto con ellos, cuando nunca ha sido así", explicó Yaco, buscando aclarar cualquier malentendido.

¿Gisela Valcárcel rompe su amistad con Yaco Eskenazi?

Yaco también habló sobre su relación actual con Gisela Valcárcel, mostrando que, a pesar de las turbulencias, mantiene un vínculo afectuoso con su exjefa. "Me he cruzado con Gisela en el verano y hemos hablado y nos saludamos con mucho cariño. Yo le sigo diciendo 'jefa'", compartió, resaltando el respeto y cariño que todavía existe entre ellos.

En cuanto a las demandas de Ethel por disculpas públicas de Natalie, Yaco mostró su desacuerdo y sorpresa con una respuesta firme. "No, no, no. Imagínate, yo de Ethel no he dejado de ser amigo. Como te digo, la amistad es un lazo que no se rompe con cualquier cosa. No voy a dejar de ser amigo de alguien cada vez que se molesta conmigo o que me critica, o sea, no", afirmó Yaco, poniendo en claro su postura.

Así, Yaco Eskenazi se esfuerza por mantener la calma en un ambiente a menudo propenso a la polémica, subrayando su respeto por las figuras importantes en su vida profesional y personal. Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.