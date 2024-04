Jefferson Farfán 'parcha' a Giselo tras querer 'robarle' sus carísimas zapatillas: "Qué vergüenza"

América Hoy transmitió otra sección de su entrevista con Jefferson Farfán, en esta ocasión, el exfutbolista les exhibió su amplio armario de alta gama, que alberga 800 pares de zapatillas, incluyendo un par adquirido por 5 mil dólares. Sin embargo, mientras conversaba con las presentadoras, Edson Dávila se involucró de manera cómica.

El momento no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes tomaron con humor este hecho. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán 'encara' a Edson Dávila

En una reciente emisión de 'América Hoy', la 'Foquita' Farfán mostró su amplia gama de zapatillas, pues sorprendió a los conductores del magazine con el gran armario que posee. Cabe resaltar que uno de los pares de zapatillas de Jefferson Farfán tiene un precio de 5 mil dólares.

En ese sentido, Edson Dávila protagonizó un hilarante momento durante la visita al hogar de Jefferson Farfán. Y es que el popular Giselo no dudó en 'robarle' las lujosas zapatillas al apodado 10 de la calle. Sin embargo, no contó con que el exfutbolista se diera cuenta de esto y lo 'encare'.

"Mi primo contó la última vez, un poco más 800 zapatillas. (Brunella: ¿Cuál es la más cara?) Creo que unas Jordan", indicó Jefferson Farfán. "Uy verdad ¿Qué haces?...Qué vergüenza jajaja ya me lo imaginaba la verdad (Edson: Es que nunca he tenido) Ahora te regalo", sostuvo el popular Foquita.

La 'Foquita' revela que quiere un hijo más

En el transcurso de la charla, Brunella Horna le consultó si era cierto que ya no tiene intención de tener más hijos. Como se mencionó anteriormente, Jefferson Farfán había afirmado en su programa inicial, 'Enfocados', que había optado por no tener más hijos, refiriéndose a que se sometió a una vasectomía.

Por tal motivo, la esposa de Richard Acuña le preguntó al exfutbolista Jefferson Farfán si era cierto lo que afirmó semanas atrás en su programa: "Es mito o verdad que ya cerraste la fábrica y que no piensas tener más hijos", preguntó la conductora de América Hoy Brunella Horna. No obstante, lejos de recibir una negación por parte del 10 de la Calle, él sorprendió con su respuesta.

Jefferson Farfán no perdió el tiempo y respondió que es mentira y que desea tener un hijo más. A pesar de tener ya varios hijos, el exfutbolista ha mostrado disfrutar de todos ellos, por lo cual no es descabellado pensar en que estaría buscando tener un último hijo: "Es mito un más, me encantaría, (¿te gustaría tener cuántos?) me gustaría tener uno más (porque las pensiones son carísimas), son bien caras", sostuvo.