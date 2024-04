Natalie Vértiz ignora pedido de disculpas de Ethel Pozo y sigue adelante con su vida: ¿Qué publicó?

En el último episodio de la telenovela entre las famosas peruanas, Natalie Vértiz optó por ignorar el pedido de disculpas público de Ethel Pozo. Mientras Ethel expresaba su deseo de reconciliación, Natalie compartió una imagen en sus redes que demuestra que ha pasado página y continúa enfocada en su vida y proyectos personales.

Natalie Vértiz ignora pedido de disculpas de Ethel Pozo

La polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo ha tomado un nuevo giro. Después de que Ethel Pozo expresara en su programa "América Hoy" que esperaba una disculpa pública por parte de Natalie y Yaco Eskenazi, parece que la respuesta de Natalie ha sido todo lo contrario. La exreina de belleza optó por continuar con su vida, demostrando su indiferencia ante el conflicto.

La disputa entre las dos figuras públicas se encendió cuando Natalie hizo comentarios sobre la sorpresa de Ethel al visitar la casa de Jefferson Farfán, insinuando que Ethel no tenía motivo para impresionarse dado que ella misma posee una casa de gran tamaño. Además, Natalie insinuó que Ethel gastaba grandes sumas de dinero en pases rápidos en Disney, lo que Ethel negó vehementemente.

En lugar de atender el pedido de disculpas de Ethel, Natalie ha preferido compartir momentos de su vida personal y familiar en Instagram. Recientemente publicó fotos donde se la ve disfrutando del ejercicio junto a su esposo, Yaco Eskenazi, con un mensaje que refleja positivismo: "Haciendo lo que más me gusta, energía linda is here to stay". Esta publicación demuestra que Natalie no está dispuesta a sumergirse en el drama, eligiendo en su lugar centrarse en su bienestar y felicidad familiar.

Ethel espera disculpas públicas de Natalie

Adicionalmente, Natalie aprovechó el fin de semana para mostrar cómo se preparaba para un almuerzo familiar, decorando una mesa con esmero, lo que parece ser una táctica para desviar la atención de la polémica y poner énfasis en los aspectos positivos de su vida.

Por su parte, Ethel sigue firme en su posición, reiterando en su programa que solo aceptará una reconciliación si Natalie admite públicamente su error. "Si así hablan las amigas, qué se puede esperar... La única forma sería que ella acepte públicamente que se equivocó, porque yo no perdono fácil", comentó Ethel en una reciente transmisión.

Este enfrentamiento no solo ha causado revuelo entre sus seguidores sino que también ha captado la atención de otros personajes del medio, quienes están atentos a cómo se desarrollará esta disputa. Por ahora, Natalie parece decidida a mantenerse alejada de las controversias, priorizando su familia y proyectos personales por encima del ruido mediático.