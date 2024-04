Hermano de Dr. Fong operó a 'Muñequita Milly' sin especialización adecuada, según "América Hoy"

La muerte de la cantante 'Muñequita Milly' ha generado controversias y especulaciones, especialmente después de que se revelara que Jhonattan Barriga Fong, hermano del Doctor Fong y quien se presenta como especialista en cirugía bariátrica, participó en una operación crucial sin aparentemente tener la especialidad requerida. Este detalle fue destacado por el programa "América Hoy", donde se cuestionó la competencia de Jhonattan para realizar procedimientos médicos avanzados.

Hermano del Dr. Fong no sería especialista

La polémica envuelve nuevamente a la familia del Doctor Fong. Esta vez, el foco está en Jhonattan Barriga Fong, hermano del conocido cirujano, tras revelaciones que lo involucran en una operación sin la especialización necesaria en cirugía bariátrica. El caso fue destacado en el programa "América Hoy", donde se cuestionó la capacidad de Jhonattan para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.

Jhonattan Barriga Fong, quien se anuncia como especialista en cirugía bariátrica, participó en una intervención quirúrgica a la cantante 'Muñequita Milly', fallecida tras complicaciones postoperatorias. De acuerdo al programa "Dilo Fuerte" de Lady Guillén, el médico fue parte de la segunda operación a la artista, explicando que le retiraron 15 centímetros de intestino para estabilizarla.

Sin embargo, una investigación de la producción programa "América Hoy" sugiere que él no posee la especialidad certificada según el Colegio Médico del Perú. Esto ha causado interrogantes sobre su competencia médica.

"Después de perforarle el intestino, el Doctor Fong recurrió a su hermano, que se presenta como cirujano bariátrico, Jhonattan Barriga Fong. Resulta que el doctor que operó a la 'Muñequita Milly' podría no tener la especialidad en cirugía bariátrica. Llevó a 'Muñequita Milly' a ser intervenida por su hermano, y él no está registrado, al menos no en esa especialidad, sería un médico general", expresó Janet Barboza en "América Hoy".

En los registros del Colegio Médico del Perú, Jhonattan figura como especialista en "cirugía general", una categoría que no incluye formación específica en bariátrica. Este detalle ha generado dudas sobre la legalidad y ética de su participación en la operación que sufrió la 'Muñequita Milly'.

¿Jhonattan Barriga Fong estuvo preparado para operar?

El cardiólogo Marco Almerí consultado por el programa matutino añadió: "El cirujano general adquiere conocimientos solo generales, no nos enseña a hacer cirugía bariátrica en la residencia, tenía que haber hecho una diplomatura, testificar con documentos, el colega que vaya a operarlo debe tenerla registrada, de otra manera no puede ejercer algo que no ha registrado".

La situación se complica aún más con el fallecimiento de la cantante, que ha puesto en el punto de mira las prácticas y decisiones médicas de los hermanos Fong. Con las audiencias aún pendientes y la familia de 'Muñequita Milly' buscando respuestas, el escándalo podría tener implicaciones significativas para los involucrados.

Mientras tanto, la comunidad médica y la opinión pública esperan claridad sobre las calificaciones de Jhonattan Barriga Fong y si su falta de especialización pudo haber influido en el trágico desenlace de la cantante. La verdad sigue siendo esperando, y el debate sobre la ética y la responsabilidad en la medicina continúa más vivo que nunca.