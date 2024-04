"Claro que sí": Cachaza SORPRENDE al responder sobre los rumores de su embarazo con André Bankoff

¡Ya fuiste Cardozo! Carol Reali, más conocida como Cachaza, vive uno de los mejores momentos de su vida. Atrás quedó el recuerdo de su fallido compromiso con Rafael Cardozo y hoy por hoy vive un tórrido romance junto a André Bankoff. Recientemente, la brasileña fue abordada por las cámaras de "América Espectáculos" y respondió por sus futuros planes con su novio. Para sorpresa de todos, habló sin problemas sobre los rumores de un posible embarazo y causó gran revuelo con su respuesta. ¿Se viene un "garotito"?

Cachaza habla sobre posible embarazo

Los rumores sobre un posible embarazo o matrimonio de Cachaza están a la orden del día. La buena relación que tiene con André Bankoff hace pensar que en cualquier momento puedan dar el siguiente paso, por lo que en una reciente entrevista, la exchica reality respondió de todo.

"Se especuló que estabas embarazada", comentó la reportera del programa de espectáculos. Fiel a su estilo, Carol Reali respondió cuál es su estado realmente. " ¡Hasta yo en un momento dudé! Y yo dije: Oh my God! (¡Oh Dios mío!) tanto me preguntan, pero no, estaba hinchadita nomás. Fue una época en que estaba creo que un poco comelona, comiendo mucho" , dijo la exintegrante de "Combate".

Incluso, según reveló la brasileña, fue tanta su confusión, que incluso su pareja, André Bankoff, también llegó a pensar que estaba embarazada. Por ello, el también actor le pidió a la expareja de Rafael Cardozo, algo que ella descartó por una sencilla razón.

"Hasta André me dijo: Mi amor ¿Todo bien? ¿Por qué no te haces una pruebita? Y yo: 'No, mi amor, todo bien', todo está bajo control (...) nos encantaría, de hecho que sí está en los planes, pero André es una persona muy segura, no da un paso sin pensar. De hecho, sabemos de la distancia que tenemos ahorita y que tal vez no sea el momento ideal, pero si Diosito manda, ya mandó y veremos qué hacer", respondió.

Ya lo había adelantado

A finales del año pasado, las cámaras de "Amor y Fuego" abordaron a Cachaza, quien brindó algunas declaraciones sobre su romance con André Bankoff. La exchica reality señaló que, en aquel entonces, su pareja se encontraba de viaje en Brasil, sin embargo, descartó que esto sea un problema para ambos.

"Está en Brasil, pero ya va a venir, este mes llega. Nos llevamos super bien, no hay problema con la distancia, él trabaja mucho también y actúa allá, entonces se queda como meses fuera. Nos entendemos", comentó hace unos meses Cachaza.

Sobre los rumores de un posible embarazo, Cachaza se mostró ilusionada e indicó que le gustaría encargar un hijo con André Bankoff. Sin descartar la posibilidad, la brasileña señaló que estaría "encantadísima".

"Él se muere por ser papá. Sí me cuido, pero en verdad es algo que sí está en los planes, no ahorita, a futuro. Pero si Diosito manda antes, hay que recibirlo con mucho amor", agregó. Como ella misma lo dice, el encargar un hijo está en los planes de ambos. Quizás se dé en un futuro cercano o lejano, pero esta pareja, al parecer, tiene para rato.