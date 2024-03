Magaly Medina 'fulmina' a Ethel Pozo por creer en el cambio de Christian Cueva: "Eres de las más hipócritas"

Magaly Medina comenzó su programa del martes criticando fuertemente a Ethel Pozo, después de que la hija de Gisela Valcárcel expresara su creencia en las palabras de Christian Cueva, quien afirmó haber cambiado tras participar en un retiro espiritual.

Recordemos que el futbolista ahora ha sido captado en un retiro espiritual en donde da a entender que busca cambiar su vida luego de haber protagonizado escándalos y haberle sido infiel a su esposa Pamela López. Ante ello, desató diversas críticas en redes sociales. No obstante, Ethel Pozo sostuvo que sí cree en el cambio de Cuevita. Ante ello, la popular 'Urraca' no se guardó nada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo

La presentadora Magaly Medina inició su programa 'Magaly TV La Firme' el 26 de marzo con una fuerte crítica dirigida a Ethel Pozo. Esto ocurrió después de que la conductora de 'América Hoy' expresara su creencia en la sinceridad del futbolista Christian Cueva, quien, tras un tiempo de retiro espiritual, pidió disculpas a Pamela López.

La periodista mostró su asombro al notar que la hija de Gisela Valcárcel respaldara al futbolista, e incluso se rió de la manera en que Pozo resaltó su participación en eventos espirituales, comentando que estos no le habrían concedido ningún milagro o deseo que ella haya expresado.

"Yo he ido a esos encuentros", dice, pero con ella no hubo ningún milagro, nada, no cambió absolutamente la forma de pensar ni actuar, no le dieron más inteligencia, estos retiros espirituales no le iluminaron en su carrera profesional, nada, nada, nada, nada, nada. Entonces, ¿por qué espera que a Christian Cueva sí se le cumpla un milagro de Semana Santa?", comentó en un inicio la periodista con tono irónico.

Además, Magaly señaló que se identificó con la psicóloga Lizbeth Cueva invitada en 'América Hoy' para hablar del perdón de Pamela López. "Mira la cara de la psicóloga, es de lo más obvia, todos, mirándola hablar a ella, somos Lizbeth Cueva, miren la cara que tiene, es de incredulidad", expresó la figura de ATV.

"Tú eres una de las más hipócritas de la farándula y me vienes con el cuento de 'yo hablo con la verdad'", sentenció Magaly Medina, dejando claro su punto de vista sobre el tema.

Lo que dijo Ethel Pozo

Tras ver las imágenes de 'Aladino' que se emitieron la noche anterior en 'Magaly TV, la firme', la hija de Gisela Valcárcel se sintió conmovida y pudo relacionarse con la situación, expresando su confianza en la recuperación del futbolista.

"Yo sí le creo, porque primero este es un evento privado, que lamentablemente lo han grabado. Yo conozco esos eventos, yo he asistido a uno y es privado, no puedes llevar celulares. Yo sí he vivido esa experiencia maravillosa en familia, yo sí entiendo por qué llora", comentó Ethel Pozo ante la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, quien se desconcertó por sus palabras.