¿Korina Rivadeneira evita encontrarse con Leslie Shaw?: "Ah sí, la chica rubia"

En un evento reciente, las miradas se posaron sobre Korina Rivadeneira, Mario Hart y Leslie Shaw, quienes coincidieron en la alfombra rosa. La pregunta en boca de todos era si habría algún tipo de interacción entre Korina y Leslie, considerando su historia pasada.

¿Korina Rivadeneira no pasa a Leslie Shaw?

En el avant premier de la película "Chabuca", Korina Rivadeneira, Mario Hart y Leslie Shaw coincidieron en la alfombra rosa. La respuesta de Korina al ser consultada sobre Leslie Shaw fue bastante reveladora.

Korina Rivadeneira sorprendió con su respuesta: "Ah sí, la chica rubia". Esto sin duda dejó a más de uno pensando sobre el verdadero trasfondo de su relación.

Recordemos que este no es el primer encuentro entre Korina y Leslie en un evento similar. Ya anteriormente, ambas fueron invitadas a otro evento y se dio una situación parecida. Ahora, con la presencia también de Mario Hart, las expectativas estaban en su punto más alto.

Las palabras de Korina no dejaron indiferente a nadie. Cuando se le consultó si había visto a Leslie Shaw en el evento, ella respondió: "Ah sí, la chica rubia. La hemos visto, pero no nos hemos encontrado. Justo a Mario le preguntaron si es que se ven cómo sería, pero no sabemos, es raro, pero se le saluda y ya ¿no?". Sus palabras muestran cierta distancia y falta de interés en un acercamiento.

Leslie Shaw no saludaría a Mario Hart

Pero Leslie Shaw también tuvo lo suyo que decir. Dejó en claro que no tenía intención de saludar a Mario Hart: "A menos que te hayan regalado una Balenciaga o un Rolex, si (lo saludaría), pero si es un miserable y te ha hecho cachuda, no". Esto sin duda generó un revuelo entre los presentes y añadió más tensión al ambiente.

Leslie Shaw en el avant premier de "Chabuca". (Foto: Instagram)

La reacción de Korina ante la postura de Leslie Shaw fue bastante neutral. Comentó: "Ah bueno, cada quien hace lo que quiere. Conmigo no es el problema. No para qué, qué necesidad". Sus palabras denotan una actitud despreocupada ante la situación, como si no le importara demasiado el conflicto entre Leslie y Mario.

Este encuentro entre Korina, Mario y Leslie deja en evidencia las tensiones entre ellos, mostrando que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas.

Mario Hart en el avant premier con Korina Rivadeneira. (Foto: Instagram)

En conclusión, el reencuentro entre Korina Rivadeneira, Mario Hart y Leslie Shaw estuvo cargado de expectativas y especulaciones. Las palabras y actitudes de cada uno dejaron entrever la complejidad de sus relaciones y el posible distanciamiento entre ellos.