¿Algún candidato? Janet Barboza sorprende al revelar que está en búsqueda de su "colágeno": "Si Dios quiere"

¡Alístense todos los veinteañeros! Janet Barboza es una de las figuras más reconocidas de la farándula nacional. Su pico máximo de popularidad llegó con las famosas "Movidas de Janet" y actualmente es una de las conductoras del magazine "América Hoy". En el espacio de América Televisión se tocan diversos y recientemente hablaron sobre los "testamentos". La popular "Rulitos" sorprendió al confesar que piensa gastarse todo su dinero en vida de la forma que mejor le parezca y no dudó en revelar que está en búsqueda de su "colágeno", dejando abierta la posibilidad de poder mantenerlo.

Janet Barboza quiere su colágeno

En una reciente edición de "América Hoy", los conductores hablaron sobre los famosos "testamentos". Ethel Pozo consideraba muy pronto el pensar en hacer un documento repartiendo sus bienes, al igual que Brunella Horna, sin embargo, quien ya tomó una decisión firme y contundente fue Janet Barboza. La popular "Rulitos" lo expuso sin problemas en el programa y dejó boquiabierto a más de uno.

"¿Usted ya tiene su testamento?", preguntó de manera jocosa Edson Dávila, "Giselo". Ante esto, Janet Barboza no se inmutó y su respuesta dejó sorprendido a más de uno, ya que confesó que quiere gastar todo su dinero en vida.

"Yo me voy a gastar todo en vida mi reina preciosa (para las televidentes). A mi hija le he dado la mejor educación que he podido. Está haciendo un máster en Italia y mi sueño es que llegue a hacer un doctorado", confesó Janet Barboza "sacando pecho" por su hija.

Lo sorprendente llegó luego, ya que muy suelta de huesos, Janet Barboza reveló que está buscando un "colágeno". Incluso, dejó abierta la posibilidad de poder mantener a quien sería su "sugar baby".

"Por eso, yo me voy a gastar todo vivita. Voy a viajar, a gozar y si Dios quiere me consigo un "sugar baby". Un colágeno de 39 - 40 años no me vendría nada mal tampoco por favor" , reveló la "Rulitos".

¿Cuto como candidato?

Las recientes palabras de Janet Barboza hicieron recordar lo dicho por la propia "Rulitos" hace varios días en "América Hoy". Durante el magazine de América, le coqueteó al exfutbolista de Universitario luego de verlo bailar en un informe que presentaron y señaló que es su amor platónico.

"Cuto tú sabes que yo te amo, te quiero, sabes que eres mi amor platónico (...) Mide más de un metro noventa, con un sixpack, con un tablero de chocolate", sostuvo muy pícara Janet Barboza.

Además, muy acalorada, señaló que sueña con ver bailar EN VIVO al Cuto Guadalupe y le hizo un pedido expreso a Armando Tafur, el productor de "América Hoy".

"Yo daría cualquier cosa porque me baile el Cuto Guadalupe. ¿Cómo hacemos para invitarlo? Ven por favor (...) Necesitamos que baile un hombre", remarcó Janet Barboza. ¿Se le hará el "favorcito" a la popular "Rulitos"? ¿Conseguirá su colágeno? Cabe precisar que hace unos meses, en "América Hoy", hicieron un casting para buscarle el amor a la "señora Janet". ¿Volverá el "reality"?