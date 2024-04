¿La coacciona? Ana Paula Consorte no puede hablar de matrimonio con Paolo Guerrero: "Él está ahí"

¡Algo anda mal! Ana Paula Consorte vive sus primeros días en Perú y, pese a que al inicio no quería dar ninguna declaración, poco a poco se va acostumbrando a la farándula peruana. Hace poco señaló que no sería amiga, por nada del mundo, de Brunella Horna y ahora, para "Todo se Filtra", habló un poco sobre su relación con Paolo Guerrero, pero pasó algo curioso. Cuando a la brasileña le preguntaron por los planes de matrimonio con el "Depredador", se puso muy nerviosa y no quiso hablar argumentando que "él está ahí". ¿Será que la coacciona para no hablar de ciertos temas?

¿Paolo Guerrero no deja hablar a Ana Paula Consorte?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero viven su amor en tierras peruanas. Atrás quedaron las épocas donde había un conflicto por su llegada a Trujillo para jugar por la César Vallejo y ahora se lucen en diversos lugares. Por ello, en un reciente evento, le consultaron a la brasileña por la posible boda con el delantero y dejó mucho que desear.

"¿Cómo van los planes de matrimonio? ¿Cómo va el amor?", preguntó el reportero de "Todo se Filtra". Visiblemente nerviosa y con la mirada perdida, Ana Paula Consorte causó controversia con su respuesta.

"Paolo (Guerrero) está ahí", dijo con una sonrisa nerviosa. Acto seguido, el reportero insistió y le pidió a la brasileña contar algunos detalles del posible matrimonio entre ambos, sin embargo, no obtuvo respuesta.

"No, no puedo (hablar)", acotó Ana Paula Consorte. ¿Será que Paolo Guerrero le prohíbe hablar de determinados temas con la prensa? Cabe destacar que no sería la primera vez que el "Depredador" coaccionaría a una de sus parejas, ya que en el pasado, Alondra García reveló que no se sentía libre con el capitán de la selección peruana.

Le preguntan a Ana Paula Consorte por los planes de matrimonio con Guerrero y ella le dice al reportero que "Paolo está ahí" y que no puede hablar. 🤭👇🏼 pic.twitter.com/rxrflwVCkk — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 5, 2024

Niega distanciamiento con Doña Peta

Recientemente, en el programa 'Amor y Fuego', la modelo brasileña mencionó brevemente que no hay ninguna distancia con 'Doña Peta' y que no hay razón para ello. "No, no hay distanciamiento, todo bien. todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento", señaló.

Mientas que en 'América Hoy', 'Doña Peta' dijo: "Yo estoy con lo que mi hijo quiere, yo no le puedo poner una esposa". Las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la suegra y la nuera surgieron a raíz de algunas publicaciones y comentarios que hicieron cada una por separado en redes sociales y televisión. Incluso, a pesar de encontrarse en el mismo lugar, como en los encuentros amistosos de la selección peruana en nuestro país, no se las veía juntas, sino que cada una estaba en diferentes lugares.

A pesar de ello, la modelo brasileña y madre de los hijos de Paolo Guerrero ha decidido aclarar todos estos rumores de una vez por todas asegurando que lleva una muy buena relación con su suegra Doña Peta.