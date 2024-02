Leslie Shaw pide exorbitante monto para que su boda con 'El Prefe' sea televisada. ¿Cuánto sería?

La cantante Leslie Shaw, conocida por sus éxitos en la música urbana, está en boca de todos por sus planes matrimoniales con "El Prefe". La artista se comprometió en diciembre de 2022, pero ahora revela que podría permitir que su boda sea televisada, a cambio de una suma millonaria.

¿Boda televisada? Por cierta cantidad de dinero

La popular artista Leslie Shaw está en la mira de todos los reflectores con sus planes de boda junto a "El Prefe". La noticia no solo gira en torno al compromiso, sino también a la posibilidad de que la ceremonia sea televisada. Pero Leslie no está dispuesta a regalar ese momento tan especial, quiere una buena suma de dinero si quieren verla.

Compromiso y prioridades claras. La historia de Leslie Shaw y "El Prefe" empezó a escribirse hace casi tres años. El compromiso llegó en diciembre de 2022, y aunque están en la nube del amor, Leslie tiene claro que no se apura para nada.

Sobre si ya hay fecha para la boda, Leslie Shaw reveló: "No todavía. No hay apuro, nos amamos, nos respetamos, pero nuestras prioridades ahora son trabajar. Yo estoy enfocada en mi carrera".

La controversia surge al abordar el tema de televisar la boda. A diferencia de otras estrellas que comparten su felicidad en la pantalla, Leslie pone precio a ese momento tan especial: "No, al menos que me den mucho dinero. Si me dan mucho dinero, sí. Podrían ser unos 200,000 dólares", afirma sin titubear.

¿Por qué 200,000 dólares? Leslie Shaw no esconde sus altas expectativas económicas. Según la artista, este monto debería cubrir todos sus "altos requerimientos económicos". La cifra, aunque sorprendente, deja en claro que la boda televisada no será un negocio barato.

Enfocada en la música

Cuando se trata de planes familiares, Leslie no tiene apuro para ser madre. "No, para nada (tengo planes de maternidad)", afirmó. Cuando le preguntaron si quisiera hijos en un futuro contestó: "No, no, no. Perritos sí, hijos no". Al contrario, prefiere concentrarse en su carrera musical. Ganadora del premio a la "Mejor Artista Urbana" en los Cape Música 2024, la cantante asegura: "Yo estoy enfocada en mi carrera".

A pesar de la polémica, Leslie Shaw sigue brillando en el escenario musical. Su reciente premio a la "Mejor Artista Urbana" demuestra su éxito continuo. Ante posibles críticas, la cantante no teme defenderse: "Yo no tengo miedo a nada, así que si me quieren seguir atacando, yo feliz, voy a defenderme solita".

En conclusión, la historia de Leslie Shaw y "El Prefe" sigue sumando capítulos inesperados. La revelación de querer televisar la boda por 200,000 dólares le da un giro farandulero a esta relación. ¿Se animará algún canal a pagar la cifra? Estaremos al tanto de cualquier novedad en la vida de Leslie Shaw.