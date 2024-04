¡Indirecta bien directa! Alicia Retto deja CONTUNDENTE MENSAJE a Doña Peta: "No crío a mi hijo pegado a mí"

¡No le digas! Alicia Retto es una de las figuras de Latina Televisión y todas las mañanas sus fieles seguidores se mantienen informados del acontecer nacional mediante el noticiero del canal de San Felipe. Durante el mes de febrero, la conductora de televisión tuvo un pequeño impase con Paolo Guerrero, en medio de todo el enredo que se generó previo a su llegada a la César Vallejo. Recordando ese polémico momento, recientemente le mandó una "chiquita" a Doña Peta al señalar que no cría a sus hijos "pegadito" a ella. ¡Sóbate!

Alicia Retto manda fuerte mensaje a Doña Peta

En una reciente entrevista concedida a un medio local, Alicia Retto dejó una polémica frase al mandarle un tremendo "dardo" a Petronila Gonzáles, más conocida como "Doña Peta". Mucho se especuló sobre el verdadero rol de la mamá de Paolo Guerrero en las negociaciones del futbolista e incluso, diversos usuarios en redes tildaron al goleador como un "hijito de mami".

Ante esto, Alicia Retto salió al frente y le mandó un contundente mensaje a la progenitora del máximo goleador de la selección peruana. "(¿Criarías a tu hijo siempre pegadito a ti?) ¡Noooo! Yo no soy como doña Peta, je, je (...) A mí me gusta que mis niños busquen solución a sus problemas (...) No pueden estar bajo mi falda todo el tiempo", señaló, marcando distancia de Doña Peta.

En otro momento, para que no quede dudas de los mensajes directos hacia la exsuegra de Alondra García Miró, Alicia Retto fue más enfático y señaló que jamás se metería en los contratos de sus hijos, tal como, aparentemente, lo habría hecho Doña Peta con Paolo Guerrero en su firma con la Universidad César Vallejo.

"(¿Qué no harías?) Meterme a negociar uno de sus contratos. Eso les pertenece, es su vida", fue el tremendo dardo que le mandó a Doña Peta.

¿Qué pasó entre la periodista y el goleador?

Corría el mes de febrero cuando la situación de Paolo Guerrero con la César Vallejo seguía en un limbo. El "Depredador" se paseaba en cuanto canal y programa podía para señalar que no jugaría en Trujillo debido a la gran inseguridad ciudadana en esa zona del país.

Fue en el noticiero de Latina donde el capitán de la blanquirroja perdió los papeles y le alzó la voz a Fátima Aguilar y Alicia Retto. La segunda en mención le recordó a Paolo Guerrero que la inseguridad ciudadana no es solo en Trujillo, sino en todo el Perú, hecho que molesto al goleador.

Tras esto, levantó la voz tanto a Alicia Retto como a Fátima Aguilar, ya que ambas no compartían su punto de vista. Por ello, en la entrevista que le realizaron recientemente a la exdupla de Fernando Díaz en ATV, recordó esto con humor y no dudó en mandarle su "chiquita" a Doña Peta.