¡Reapareció! Julián Zucchi se pronuncia en redes tras prolongada ausencia y promete anuncio "bomba"

¡No estaba muerto, estaba de parranda! Julián Zucchi no quiere dejar de hacer noticia. En los últimos días, el ex de Yiddá Eslava sorprendió a todos al realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales en presunto estado de ebriedad y luego, hace unas horas, decidió cerrar sus cuentas en redes sociales. Sin embargo, como no hay mal que dure 100 años ni Julián que lo resista, el argentino reapareció mediante su cuenta oficial de Instagram y dejó un misterioso mensaje que alarmó aún más a sus seguidores.

Julián Zucchi cerró sus redes sociales

En las últimas horas, los seguidores de Julián Zucchi se alertaron por una radical decisión que tomó. El portal "Instarándula" fue el encargado de difundir la preocupación de los fanáticos del ex "Parchis", quien los sorprendió con un giro totalmente radical a lo mostrado en los últimos días.

Según reportaron, la expareja de Yiddá Eslava optó por cerrar su cuenta de Instagram y dejaron la constancia de ello con unas capturas de pantallas las cuales fueron difundidas por el propio Samuel Suárez en su cuenta de "Instarándula".

"Samu, Julián cerró su Instagram" , escribió un cibernauta mostrando su asombro por la radical decisión del exintegrante de "Parchis". ¿Será que le afectaron las constantes críticas en su contra? Hasta el momento no hay luces de Julián Zucchi ni de su cuenta en la mencionada red social. Estaremos atentos a los movimientos que se puedan reportar del actor argentino, que seguramente dará que hablar esta semana.

Julián Zucchi cierra cuenta de Instagram

Promete importante anuncio

Tras la gran preocupación que generó entre sus fanáticos en redes sociales, Julián Zucchi hizo caso al clamor de su público y reapareció en horas de la noche del último domingo 21 de abril.

El exintegrante de "Combate" compartió un contundente mensaje en su historia de Instagram, donde señaló que en las próximas horas dará una noticia "bomba" sobre su futuro laboral y personal. ¿Se irá del país?

Julián Zucchi reaparece después de pegársela! Mañana 10am lanza comunicado sobre su vida!

Lo importante es que dijo que no iba a hablar más de tema 🫠 pic.twitter.com/wUukNMVBCH — Pajita (@MeDicenPajita) April 22, 2024

"Gracias a todos por sus mensajes tan lindos en estos días. Gracias también a los medios por su preocupación. Mañana (hoy) lunes 22 de abril a las 10 a.m., a través de mis redes sociales, haré un comunicado importante sobre mi futuro personal y profesional", se puede leer en el mensaje de Julián Zucchi en su cuenta de Instagram.

¿Cuál será ese importante mensaje? ¿Hablará sobre su última transmisión en presunto estado de ebriedad? En las próximas horas tendremos mayores luces del destino de Julián Zucchi y sabremos si continuará su carrera en Perú o decide retornar a su natal Argentina.