¡Toda una fan! Nelly Rossinelli revela que es fanática de Skándalo en un inédito video de su juventud

Un video que se ha difundido en las redes sociales revela que Nelly Rossinelli, quien forma parte del jurado en 'El Gran Chef Famosos', era una gran seguidora del grupo de cumbia 'Skándalo' durante su adolescencia.

Curiosamente, en la edición del martes 26 de marzo, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, quienes fueron miembros anteriores del grupo Skándalo, fueron eliminados de la competencia y no lograron avanzar a la ronda final. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nelly Rossinelli fan de Skándalo

En una noche llena de sorpresas y momentos emocionantes, 'El Gran Chef Famosos X2' dejó atónitos a los espectadores al eliminar a dos de sus participantes destacados, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. A pesar del resultado en la competencia culinaria, la atención se centró en una revelación sorprendente por parte de la carismática jurado Nelly Rossinelli.

En medio de la conmoción por la eliminación de 'Skándalo', una sorpresa inesperada atrajo la atención de la comunidad de los 'Chefcitos'. Un video, difundido por Luigui Carbajal en sus historias de Instagram, se volvió viral al mostrar a los miembros del grupo ofreciendo un espectáculo único. Pero lo más destacado fue la presencia de una joven Nelly Rossinelli entre el público.

El vídeo provocó especulaciones y asombro entre los seguidores del programa, sobre todo porque Rossinelli, reconocida por su papel como una jueza carismática en el concurso culinario, aparentemente formaba parte del apasionado grupo de seguidores del grupo juvenil en su época de mayor popularidad.

¿De qué trata el video?

A finales de los años 90 en nuestro país, además de la música de la tecnocumbia, los programas de talk show estaban en boga, brindando una plataforma para que los invitados expresaran sus opiniones. Al término de estos programas, era común que se presentaran cantantes y grupos musicales, entre los cuales, el grupo Skándalo era uno de los más frecuentes.

Nelly Rossinelli fue con algunas amigas a ver a su grupo preferido en el programa 'Maritere' de Maritere Braschi. Según el vídeo, se la veía muy joven, con el cabello ondulado y una figura delgada. Cuando Ricky Trevitazo se acerca a cantarle al oído uno de sus temas famosos, Nelly se emociona y se cubre el rostro avergonzada, pero luego aplaude y continúa cantando la canción completa.

En su cuenta de TikTok, donde se puede encontrar el video inédito, la misma jueza de 'El Gran Chef Famosos' agregó un comentario confirmando que era ella. "Sí, yo soy fanática de la cumbia, hasta ahora me encanta y cuando salió la temática de los grupos 'tecnocumbieros' entre los 90 y 2000 a mí me encantaba y uno de los grupos que me gustaba era Skándalo. Yo iba a sus conciertos", sostuvo.