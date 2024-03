"Vampiras": Milett Figueroa protagonizó una película internacional y llegará a la cartelera peruana próximamente

La reconocida actriz, anteriormente modelo y actualmente pareja del argentino Marcello Tinelli, Milett Figueroa, regresa a la pantalla grande con la película 'Vampiras', un thriller de ficción coproducido entre Estados Unidos y España, distribuido por Star Films en las salas de cine de Perú.

La película 'Vampiras' fue dirigida por el cineasta español Iván Mulero, y su guion original fue escrito por Juan Antonio Torres, conocido como 'El Torres', uno de los guionistas de cómics más destacados de España. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa volvió a la actuación

En esta película, Milett Figueroa es una de las protagonistas, compartiendo escena con actores de España, Estados Unidos y Latinoamérica, como Johanna Fadul (de 'Sin senos no hay paraíso'), María Conchita Alonso (conocida por su participación en 'Predator 2', 'CSI Miami' y 'Mujeres desesperadas'), Anderson Ballesteros ('Escobar, el patrón del mal' y 'La reina del flow'), Danny Trejo ('Machete Killes'), Hugo Silva y Octavi Pujades.

La trama de la película gira en torno a tres vampiras que residen en Los Ángeles y que desentrañan los secretos de su pasado. Estas mujeres, quienes son las compañeras de Drácula, se ven obligadas a unirse para enfrentar una peligrosa amenaza de su historia: su propia hermana, Mina. Con la colaboración de un influyente líder de un cartel y su grupo de narcotraficantes, Mina sumerge a Los Ángeles en un estado de caos total.

Milett interpreta a 'Adriana', una ejecutiva del mundo de la moda que también es vampira. La actriz peruana mencionó que tuvo que prepararse tanto mental como físicamente para encarnar este papel, ya que implica escenas intensas de acción, e incluso la veremos usando una metralleta.

¿Cómo consiguió el papel?

En marzo de 2022, Milett Figueroa concedió una entrevista en 'América Hoy', en la que relató cómo se enteró de la oportunidad de participar en esta película y los desafíos que enfrentó para formar parte del elenco. Durante aquella ocasión, mostró entusiasmo por este nuevo paso en su carrera. La película se estrenó en septiembre del mismo año.

"Yo había trabajado en una película 'Buscando a Nirvana', en mi querida Arequipa. Ahí conocí a un productor mexicano, ahí me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas de las vampiras y tenía que mandar un casting, me llamaron al segundo call back, volví a mandar un casting. Luego me respondieron a las 3 de la mañana, me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de Adriana", contó emocionada en aquel entonces.