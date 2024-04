Magaly Medina 'le da con palo' a Cecilia Tait por decirle fea: "Se alucina mamacita"

Magaly Medina, presentadora del programa 'Magaly TV, La Firme', habló sobre la entrevista que Cecilia Tait le hizo a su amiga Natalia Málaga. Durante la charla, Tait indagó a Málaga sobre los rumores de un posible romance con la cantante Eva Ayllón.

En ese sentido, la exvoleibolista sostuvo que no le gustaría que la emparejaran con Magaly Medina porque la considera 'fea'. Esto causó que la conductora de televisión le responda en su programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué dijo Cecilia Tait?

Durante sus declaraciones, Tait mencionó su deseo de no ser relacionada con Magaly Medina, ya que la considera poco atractiva. De acuerdo con lo expresado por la exvoleibolista, si fuera homosexual, no se sentiría atraída por alguien como la 'Urraca', ya que buscaría enamorarse de personas que considera físicamente atractivas, dado que ella misma se percibe como una mujer muy hermosa.

Magaly Medina presentó un fragmento de la entrevista entre Cecilia Tait y Natalia Málaga, en el cual Tait expresaba lo siguiente: "Si yo tuviera que 'volverme gay', tendría que ser con alguien que supere a mis ex, o con alguien que yo admire, o tendría que ser una mamacita regia, pues yo no me voy a meter con una fea. Yo soy mamacita".

Cabe resaltar que en el primer episodio del podcast de Cecilia Tait, Natalia Málaga fue la invitada del programa. Ella no dudó en hablar sobre los rumores de su presunto romance con Eva Ayllón. Incluso, decidió aclarar este tema, pues considera que la gente es bastante morbosa.

"Pero es un decir, que hablen lo que les de la gana, pero que no juzguen a nadie que no sabe la vida de nadie", dijo Málaga en el podcast La Tait. "No sé, la mente es morbosa (...) Me ven con Eva, con mil personas, o sea, por qué pueden alucinar...", puntualizó Málaga.

Magaly Medina responde fuerte

Las declaraciones de Cecilia Tait ocasionaron que Magaly Medina le responda en su programa, pues no pasó por agua tibia lo mencionado por la exvoleibolista. Incluso, la propia 'Urraca' sostuvo que ella se considera una mujer atractiva y no tuvo ningún temor en decirlo.

Ante esto, Magaly Medina no se quedó en silencio y afirmó que ella es una mujer atractiva: "Alguien, por favor, que le pase un espejo a Cecilia Tait (risas). Ella se alucina una mamacita; mírate en un espejo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Averígüenme para mandarle un espejo grande e inmenso de su tamaño. Pero qué gracioso", sostuvo fiel a su estilo la conductora de televisión de ATV.