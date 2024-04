Janet Barboza sobre presunto embarazado de Samahara Lobatón: "Me da pena por el bebé"

Janet Barboza tuvo duras palabras para Samahara Lobatón luego de que surgieran los rumores de un presunto embarazo fruto de su relación escandalosa con Bryan Torres.

La conductora de 'América hoy' se mostró apenada en caso el embarazo sea real ya que considera que Samahara no tiene una relación sana con el amigo de Jefferson Farfán.

No les da la bendición

El programa de 'América Hoy' no fue ajeno a las especulaciones de un presunto embarazo de una de las hijas de Melissa Klug, Samahara Lobatón quien el día de ayer aparentemente habría publicado un estado de su WhatsApp en donde confirmaría estar embarazada.

Es por ello que las conductoras del programa de espectáculos se mostraron sorprendidas ya que algunas de ellas consideran qué el bebé no llegaría a una familia estable por los antecedentes que ambos tienen en televisión.

Sin embargo, una de las co conductoras que se mostró en rechazo a este presunto embarazo fue Janeth Barbosa quien aseveró que a pesar de que un bebé es una bendición no ha sido una decisión madura de parte de Samahara y Bryan.

"Una criatura no soluciona una relación, es una bendición pero me da pena por el bebé", dijo inicialmente la popular 'Rulitos'.

Asimismo, Janet recalcó que a pesar de que ella también se embarazó muy joven nunca su hija pasó por peleas domésticas que pongan en riesgo su estabilidad emocional.

"No es el mejor lugar para que un bebé crezca mi hija jamás escuchó gritos de sus padres", agregó.

Seguidamente, Ethel Pozo también le dio la razón a Janet y recalcó que no ha sido una decisión responsable por parte de ambos ya que hasta el momento la primera hija de Samahara no lleva una buena relación con su padre el popular Youna.

"El bebé no es responsable del hogar al que llega", dijo tajantemente la hija de Gisela Valcárcel.

Si bien es cierto el rumor todavía no ha sido confirmado o negado diversos personajes del espectáculo no se han mostrado de acuerdo con esta polémica noticia pues hasta el momento consideran que la influencer no ha madurado lo suficiente para traer una nueva vida al mundo.

Abel Lobatón rompió su silencio sobre presunto embarazo de su hija Samahara

Abel Lobatón fue entrevistado por el programa de América hoy sobre las fuertes rumores de un presunto embarazo de su hija Samahara quien ya lleva varios meses de relación con Bryan Torres amigo de Jefferson Farfán.

A pesar de que la relación no es de agrado de Melissa Klug, Abel Lobatón siempre se ha mostrado con un apoyo incondicional hacia su hija a pesar de que la influencer haya cometido unos cuantos errores al elegir a las parejas con quien comparte su vida.

Es por ello que Abel fue el primer entrevistado sobre la situación de su hija y al parecer habría confirmado indirectamente el embarazo de su engreída.





Le reportera inicialmente lo felicitó por esta noticia del presunto embarazo a lo que el exjugador no dudó en responder con bastante sarcasmo sin ofrecer una respuesta positiva o negativa de las especulaciones.

"Yo esperando que traigas el regalo porque si me llaman para felicitarme sin regalo estamos locos", dijo el ex deportista al parecer cuidando la privacidad de Samahara.

Seguidamente la comunicadora afirmó que la llegada de un nuevo bebé a la familia siempre será una bendición a lo que Abel reiteró que tiene muchas bendiciones nuevamente esquivando la posibilidad de confirmar el embarazo de la hija que tuvo con Melissa Klug.

Finalmente, Abel fue cuestionado sobre el motivo por el que samahara por el momento no quiere confirmar su embarazo y es que como se sabe los tres primeros meses son cruciales para el desarrollo del bebé.

"Sí, ya tú sabes cómo se maneja la situación", dijo Abel sin dar mucho relleno la situación.