"Me separé porque me fue infiel", Yiddá Eslava revela el motivo de su separación con Julián Zucchi

Yiddá Eslava se dejó ver bastante afectada tras las recientes imágenes de Julián Zucchi besándose con otra mujer, sin embargo, este no habría sido el trasfondo del escándalo y es que la crisis escondía una verdad que quiso mantener bajo siete llaves.

Como se recuerda y Julián se separaron hace ya aproximadamente un año, sin embargo, en todo momento rechazaron que se tratase de alguna infidelidad de por medio pero esta teoría se ha visto desbaratada con las recientes declaraciones de Yiddá para el programa de 'Amor y fuego' donde confirma una infidelidad de parte del argentino.

Cuenta su verdad

El escándalo desatado entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava parece de nunca acabar y es que mucho se especuló que la actriz se encontraba celosa de que el argentino ya que había decidido retomar su vida amorosa con una reportera de Magaly.

Sin embargo, este no habría sido la molestia de Yiddá sino que el día de ayer reveló que le dolió mucho que el público la haya atacado cuando anunció su relación con su actual pareja Ángel Fernández caso contrario que ha sucedido con Julián quien ha recibido las mejores críticas tras anunciar que viene saliendo con Priscila Mateo.

Asimismo, el día de ayer Yiddá reveló en el programa de Magaly que ahora entendía todo dejando entrever que la reportera y Julián habrían mantenido algún romance cuando ellos aún eran pareja.

Esta especulación quedó al aire sin embargo el día de hoy ha sido confirmada a través del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La actriz fue abordada por el reportero del programa quien cuestionó el verdadero motivo de su separación con Julián por lo que Yiddá no aguanto más y contó la verdad.

"Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo descubrí la infidelidad", dijo inicialmente la productora y actriz.

Sin embargo, las emociones y sentimientos le ganaron y terminó llorando asegurando que quiso vender una verdad para proteger a sus hijos.

Hasta el momento la actriz no ha mostrado pruebas de sus afirmaciones y este sería solamente la versión de ella pues hasta el momento no se sabe sí Julián refutará esta versión.

Usuarios en contra de Julián

El escándalo mediático entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi viene remeciendo las redes sociales por lo que usuarios han aprovechado la oportunidad para decirle de todo al argentino.

Pues Julián Zucchi hace algunas semanas atrás aseveró que no tenía tiempo para el amor ya que prefería estar enfocado a sus hijos y en sus proyectos personales.

Estos comentarios habrían dejado mal parada a Yiddá quién sí se encontraba en una relación sentimental con un fotógrafo, sin embargo, siguió cumpliendo sus funciones de madre ya que para ella es prioridad sus hijos.

Pese a todo ello cibernautas desataron su ira contra Julián por haber vendido una imagen que no era sobre él y no fue sincero con los medios de comunicación sobre su estado sentimental.

"Ella nunca ha tolerado infidelidades recuerdo que estaba con Lenny Fierro y lo mandó a volar por algo que él hizo", "eso pasa cuando se la quieren pegar de buenos términos riéndose", "Felicidades Yiddá cuenta tu verdad", "Me alegro que Yiddá hable porque un hombre así que se hace la víctima a pesar de su infidelidad no merece ningún tipo de consideración", "yo creo que sí le fue infiel y llegaron a un acuerdo de que ella no diría nada solo si él se alejaba de la chica", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe resaltar que otros usuarios están del lado de Julián y recalcaron que Yiddá solo ha salido a decir esto debido a que se encuentra despechada porque su ex pareja haya anunciado que se encuentra saliendo con otra mujer.

"Quedaste payasa ya pasó mucho tiempo de su separación", "Pero por qué dice eso ahora solo porque Julián ya tiene enamorada", "¿y el live que hizo diciendo que recién se había enterado y su separación no fue por infidelidad y que julen estaba soltero?", "Despechada al mango por qué recién ahora hablas", fueron otros comentarios en la publicación de 'Amor y fuego'.