¿Julián Zucchi le pide a Priscila Mateo que renuncie a su trabajo?: "Ojalá tenga dignidad"

¡Fuerte y claro! El nombre de Julián Zucchi y Priscila Mateo ha estado en los principales portales de farándula en los últimos días. Un ampay de "Amor y Fuego" hizo que se destapara una serie de revelaciones en torno a la relación que el argentino tenía con Yiddá Eslava y Magaly Medina fue una de sus principales detractores. Incluso, la "Urraca" no duda en vacilar a su reportera y ante esto, el "gaucho" le habría hecho un insólito pedido a su "saliente exclusiva".

¿Julián Zucchi quiere que Priscila Mateo renuncie a su trabajo?

Magaly Medina se ha convertida en una de las principales críticas de Julián Zucchi. La popular "Urraca" ha manifestado que no le cree nada al argentino y en más de una ocasión aconsejó a su reportera, Priscila Mateo, alejarse del ex "Parchis".

Estos constantes "ataques" en su contra, al parecer, habrían colmado la paciencia del también actor e, indirectamente, le habría pedido a Priscila Mateo que deje de trabajar con Magaly Medina.

Julián Zucchi like comentarios contra Magaly

"Si Magaly Medina se lavó las manos en este tipo de denuncias. ¿Creen que va a tener un inconveniente en burlarse de su personal? Ojalá la periodista tenga dignidad y renuncie a su chamba, aunque me cuesta creer que la gente acepte trabajar para esta hueca", se puede leer en un comentario ex "X" (antes Twitter) al cual Julián Zucchi no duda en dejar su "me gusta" en clara señal de apoyo.

Eso no es todo, ya que también reacciona a los comentarios en contra de Magaly Medina y su exahijado, Rodrigo González, "Peluchín". ¿Priscila Mateo le hará caso y dejará de trabajar con la "Urraca"?

Ya no se esconden

Las imágenes entre Julián Zucchi y Priscila Mateo mostradas por "Amor y Fuego" fueron el detonante para que todo "reventara" y Yiddá Eslava se dejó ver muy molesto por esta situación. Sin embargo, pese a las críticas en redes sociales y la propia madre de sus hijos, el ex "Parchis" ha decidido no esconderse más y se ha mostrado en las últimas horas muy cariñosos con su "exclusiva".

En redes sociales, Priscila Mateo publicó un video con un mensaje de autoayuda. "Aprendamos a estar solas sin sentirnos solas y disfrutémonos. Lo demás viene por añadidura", se lee en el video. Lo curioso es que este clip fue subido hace cuatro días por la reportera y hace unas horas, el ex "Combate" mostró su amor.

El excapitán del equipo rojo de "Combate" no le dejó uno, sino tres corazones como comentario en el video, lo que también motivó la respuesta de su "exclusiva" con la misma cantidad de emojis. Sin duda, el amor se respira entre la parejita, mientras que, seguramente, Yiddá está "echando chispas" en este momento.