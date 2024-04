Micheille Soifer y su curiosa reacción al matrimonio de su ex Giuseppe Benignini: ¿Qué dijo?

La reconocida Micheille Soifer, sí, la misma de "Bombón Asesino", tuvo una reacción de lo más curiosa cuando se enteró del matrimonio y el próximo bebé de su ex, Giuseppe Benignini. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?

La curiosa reacción de Micheille Soifer por el matrimonio de su ex Giuseppe Benignini

La famosa Micheille Soifer ha tenido una reacción de lo más curiosa ante las recientes noticias sobre su ex, Giuseppe Benignini. Lo interesante es que tuvo una polémicas declaraciones al respecto. Te contamos todo.

Resulta que Giuseppe, el ex de Micheille, ha dado un paso muy importante en su vida: se ha casado y espera un bebé con su esposa, Rebeca Rocca, originaria de Bolivia. Ahora, ¿cómo reaccionó Michelle al enterarse de esta noticia? Su reacción fue totalmente inesperada.

Cuando Micheille fue consultada por el programa "América Espectáculos", su reacción sorprendió a todos. Parecía desconcertada y, por un momento, quedó en shock al conocer la gran noticia sobre su ex.

"Ay no sé, pero no me importa", fueron las palabras de Micheille, expresando con firmeza: "Que todos se reproduzcan, que se vayan y desaparezcan, por favor. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlo de mi vida, créeme que lo haría. Eso es lo bueno de buscar extranjeros, que se largan. Chau. A mí no me importa", dejando en claro su postura.

¿Cómo fue la relación de Micheille y Giuseppe Benignini?

La relación entre Micheille y Giuseppe fue bastante sonada en su momento. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños de Rosángela Espinoza, donde Michelle no pudo evitar sentirse atraída por el encanto del modelo venezolano. Así comenzó su historia juntos.

Pero a fines del 2020, la relación llegó a su fin, dejando muchas preguntas en el aire. A pesar de esto, Micheille mantuvo su postura firme y no se inmutó al enterarse de la nueva etapa en la vida de su ex.

Así que ya lo saben, las reacciones en el mundo del espectáculo nunca dejan de sorprendernos. Estaremos muy pendientes para traerles más detalles sobre esta historia de amor, desamor y nuevos comienzos en la vida de nuestros famosos favoritos.

Esta noticia sin duda ha dejado a más de uno con la boca abierta. Micheille Soifer, conocida por su personalidad fuerte y directa, no se guardó nada al hablar sobre su ex y su nueva vida. Seguramente seguiremos escuchando sobre este tema en los próximos días. Informaremos cualquier actualización de la artista al respecto sobre su vida amorosa actual o pasada.