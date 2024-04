¡Nadie lo para! Fernando Llanos se convierte en el 'Rey de TikTok' tras su salida de América TV

Fernando Llanos, reconocido periodista, ha sabido no solo atraer a su audiencia en televisión, sino también conquistar TikTok. Tras su inesperado despido de América TV y Canal N, el presentador ha encontrado una nueva forma de reinventarse, logrando un récord notable en la plataforma de videos cortos, lo que ha sorprendido a muchos.

De este modo, los usuarios le han mostrado todo su respeto en las redes sociales al periodista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fernando Llanos conquista TikTok

El periodista Fernando Llanos ha descubierto en TikTok una oportunidad para renovarse y conectar con una audiencia más joven y digital. Después de dejar la televisión, el periodista lanzó un proyecto personal en el que aborda temas de actualidad en detalle, los cuales han generado gran interés entre los usuarios de la plataforma.

Recientemente, el periodista llevó a cabo una transmisión en vivo de más de cuatro horas desde el Congreso de la República en su cuenta de TikTok, el viernes 12 de abril. Esta transmisión recibió una notable respuesta, con más de 10 millones de 'Me gusta' y la participación de 17 mil personas conectadas simultáneamente, lo que marcó un récord para Llanos. Sus seguidores no tardaron en felicitarlo por este logro.

"Fernando Llanos está en su prime", "Fernando Llanos es el verdadero... 'De toda crisis surge una oportunidad'", "Fernando, no hay mal que por bien no venga", "Este señor no necesita estar en un programa de televisión, el mismo se ganó su público este donde esté y acá estamos apoyándolo", "Grande, Fernando Llanos, tú siempre brillarás", "Está empezando de cero, su familia debe estar orgullosa de él. Eres un ejemplo, cuando caes, te levantas", fueron algunos comentarios de los internautas.

Abrupta salida de la televisión

Tras 15 años de trabajo en América TV y Canal N, Fernando Llanos fue despedido. Aunque le informaron que su salida se debía a razones económicas y de audiencia, el periodista puso en duda la veracidad de estas explicaciones. "Siento que no se me dio una explicación sensata, pero ninguna evidencia completa. Me dieron excusas bastantes gaseosas. Ese es mi trabajo", dijo en entrevista con el 'Flaco' Granda para su canal de YouTube.

#flacogranda #periodismo #showperu ♬ sonido original - ShowPe @showpeoficial_ 😯 Luego de su abrupta salida de América TV y Canal N, el periodista Fernando Llanos fue el reciente invitado del programa 'Tiempo Muerto' de Giancarlo Granda. Ahí el hombre de prensa reveló cuáles fueron las razones que le dieron para ser despedido de la casa televisiva en la cual laboró 15 años. #fernandollanos

Después, Fernando manifestó su insatisfacción por la manera en que se llevó a cabo su salida de estos canales debido a la ausencia de un trato humano y respetuoso, a pesar de haber dedicado tantos años de compromiso continuo, incluso superando momentos personales difíciles.

"Dale a la gente, al menos, las gracias. No me permitieron despedirme del público que me sigue cada mañana. Yo considero que las empresas tienen derecho a hacer con sus negocios lo que quieran, lo que no tienen derecho es a deshacerse de alguien como si fuera una envoltura. Estás hablando con seres humanos que han chambeado 15 años en tu empresa, que han trabajado, en muchos casos, sin comer, sin dormir, sin descansar, enfermo", sostuvo Fernando Llanos indignado tras su despido.