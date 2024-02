¡No hay primera, sin segunda! Chiclayana revela chats y encuentros íntimos con Christian Domínguez

¡Atención que esto es oro puro! Magaly Medina volvió con todo y nos dejó sin aliento con su programa "Magaly TV La Firme". En el avance para este jueves, nos trae mucho más sobre Christian Domínguez. La 'Urraca' tiene a una chiclayana que afirma que tuvo un romance con el cumbiambero. ¡Sí, otra infidelidad!

Christian Domínguez y su otra infidelidad

Si pensaban que el drama de la infidelidad de Christian Domínguez había parado, pues estaban totalmente equivocados. Esto sigue. Magaly Medina está de regreso con su "Magaly TV La firme", y en el avance del programa que se emitirá este jueves 1 de febrero, tenemos otra infidelidad de Christian Domínguez.

La 'Urraca' nos trae a una mujer de Chiclayo que asegura haber tenido un romance con el cantante hasta hace unos días. ¡Otra vez, Christian, en problemas!

El show de Magaly no para. La conductora promete revelar a la mujer que anduvo picoteando con Christian Domínguez hasta fines de enero. ¿Recuerdan que hasta el 31 de enero, Domínguez seguía con Pamela Franco? Pues parece que las cosas cambiaron.

El Romance de Christian al descubierto. La protagonista de este nuevo lío es una joven de Chiclayo, y en exclusiva para "Magaly TV La Firme" muestra todas las pruebas de su relación con el cumbiambero. Chats y audios que quitan el sueño. En esos chats, Christian Domínguez soltó joyitas como: "Ya te amo, ya", "Sí, mami bella", y hasta organizaron citas en un hotel.

Los mensajes candentes de Christian

En las conversaciones, Christian se desbordó de cariño: "Ya saben que tú llegas y pides la habitación 201 que es la del fondo". Y no contento con eso, metió a los chicos de su orquesta en sus enredos. En uno de los chats, le dijo a la joven: "Amor está bien, eres mi mujer. Tranquila, ellos lo saben, no te preocupes, ya te van a llevar cigarros y si vas a tomar también amor".

Las redes están que arden con este nuevo escándalo. Ya sabemos que Magaly no se guarda nada, pero ¿qué dirá Pamela Franco? ¿Y los seguidores de Christian? La gente en las redes no se calla, con comentarios como: "Este tipo no se cansa", "¡Otra vez, Christian!", "La misma historia", y hasta algunos pidiendo que el canal le baje el telón a este drama.

Así que, parece que Christian Domínguez sigue siendo noticia por sus amoríos y desamores. ¿Qué nos tiene guardado Magaly Medina en su programa? Estaremos pendientes porque esto promete más chisme de alta intensidad.