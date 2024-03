Olinda Castañeda lanza advertencia a Christian Cueva tras retiro espiritual: "Con Dios no se juega"

Olinda Castañeda, una reconocida figura de Chollywood que también ha adoptado la fe cristiana, opina que si el arrepentimiento de Christian Cueva es genuino, existe la posibilidad de que pueda experimentar un cambio positivo. Esto viene después de que se divulgara que Cueva participó en un retiro espiritual en Trujillo.

Ella se solidarizó con Pamela López y espera que Christian Cueva realmente haya cambiado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Olinda Castañeda advierte a Christian Cueva

El 27 de marzo, en el programa 'América Hoy', se presentaron las recientes declaraciones de Olinda Castañeda. Hace unos años, ella se volcó a la religión cristiana junto a su esposo, dejando atrás los escándalos. En medio de la controversia sobre el caso Cueva, Castañeda ofreció su opinión y perspectiva sobre su actitud de arrepentimiento.

"Ojalá sea verdad porque con Dios tampoco se juega, espero que Dios tenga misericordia porque no rechaza un corazón humillado", señaló Olinda. La exmodelo aconsejó a Pamela López, esposa del futbolista, que tenga paciencia y espere tranquilamente el proceso de cambio de Cueva, ya que no ocurre de manera instantánea.

"La recomendación a su esposa es que espere y vea los frutos. Esos van a ser frutos del espíritu santo, eso ella va a tener que ver, para que pueda saber que está arrepentido y le teme a Dios", añadió Olinda Castañeda.

Magaly Medina no cree en arrepentimiento de Cueva

En su programa nocturno, Magaly Medina lanzó duras críticas contra Christian Cueva después de su participación en un retiro espiritual y su expresión de arrepentimiento frente a su esposa Pamela López.

"Les vamos a mostrar imágenes exclusivas del supuesto arrepentimiento de Christian Cueva. Se fue a un retiro espiritual para que, no sé, suponemos que su esposa Pamela López lo ha obligado de alguna forma a ir a este retiro, para que le curen todas esas obsesiones que él tiene, todos esos problemas que él no sabe manejar por sí mismo...", dijo la periodista.

"Eso viene con los cambios, te conviertes en mejor ser humano, pero no lo haces obligado por las circunstancias. Yo no creo en esos cambios, con todo respeto, los cambios no se dan si la persona no lo quiere hacer. Él está acostumbrado a hacer eso cada vez que hace algunas estupideces, cada vez que pone los cachos, cada vez que vuelve a las andadas, y luego lo perdonan y él sigue como si nada", agregó en otro momento.