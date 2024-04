Pamela Franco niega acusaciones de maltrato a sus bailarinas: "También voy en el bus"

La intérprete de cumbia Pamela Franco, ha hablado sobre las acusaciones de maltrato laboral hechas por una ex empleada. Franco, quien ha estado en el centro de atención mediática debido a esta controversia, ha rechazado firmemente las acusaciones y ha afirmado que trata a todos los miembros de su equipo con respeto y amabilidad.

Tras dejar escándalos con infidelidad relacionados con Christian Cueva, la cumbiambera busca enfocarse en su carrera musical, pero ahora enfrenta una nueva polémica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco desmiente acusaciones de maltrato

En una entrevista reciente, Franco respondió a las acusaciones en su contra, mencionando que su grupo se desplaza en autobús para asistir a distintos eventos y espectáculos, y que ella misma viaja con su equipo bajo estas circunstancias. Cuando se le cuestionó sobre las alegaciones de maltrato, Franco contestó tranquilamente, afirmando que no tiene conocimiento de ninguna situación de ese tipo y que mantiene una relación cordial y de respeto mutuo con sus empleadas.

"Bueno, qué te puedo decir. La verdad, ella ya no trabaja conmigo y solo puedo señalar que al igual que mi equipo, viajo con ellos en el bus y eso no es solo de ahora porque se da hace mucho tiempo, y lo he vivido en todas las orquestas en las que estuve. Creo que es un poco exageradito lo que dice, pienso que lo quiere llevar por el lado del humor, porque a ellas las trato bien. Ella sabe que también voy en el bus", señaló para un medio local.

Resalta su experiencia en la industria musical

En cuanto a cómo está gestionando las críticas y la atención de los medios, Pamela Franco comentó que lo enfrenta con humor y que tiene más de diez años de experiencia en la industria, por lo que está familiarizada con este tipo de situaciones. Destacó que su prioridad en este momento es seguir trabajando y asegurarse de que su hija esté bien.

"Mira, lo tomo con humor, no me afecta, tengo diez años trabajando en esto, es más, he compartido anécdotas con ellas, pero en fin la noticia se irá por el lado donde más cree polémica y ese TikTok lo hizo antes", mencionó.

En lo que respecta al equilibrio de género en su equipo, Pamela Franco compartió que actualmente tiene dos bailarinas y dos cantantes mujeres trabajando junto a otros miembros masculinos. Subrayó que el ambiente dentro del equipo es positivo y respetuoso, a pesar de las acusaciones que han surgido en su contra.