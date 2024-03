Paolo Guerrero 'explota' contra reportero en la Costa Verde: "¿No te cansas?"

El último fin de semana, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron sorprendidos por las cámaras de "Amor y Fuego" mientras salían de un restaurante en la Costa Verde. La pareja, que se mostraba más unida que nunca, protagonizó un momento tenso cuando un reportero del programa de espectáculos se acercó a ellos.

Paolo Guerrero se enfrenta a reportero de "Amor y Fuego"

El ambiente estaba candente el pasado fin de semana en la Costa Verde cuando Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte salieron a cenar y se encontraron con las cámaras de "Amor y Fuego". Estas captaron el momento en que la pareja fue abordada, y la cosa se puso tensa con un reportero del programa.

"¿No se cansan ustedes... o sea uno no puede ni salir a comer ¿no te cansas?", soltó Paolo Guerrero al periodista, mientras su seguridad trataba de calmar las aguas. "Tranquilo hermano, déjenlos tranquilos", añadió, intentando poner fin al incómodo encuentro.

Ana Paula Consorte, con una sonrisa nerviosa, se limitó a decir que no hablaba castellano, dejando en claro que no quería seguir con la charla incómoda.

El camino a la reconciliación de Ana Paula Consorte y Paolo

El ambiente estaba tenso, pero días antes, la pareja había llegado junta al Perú, trayendo a sus hijos consigo. Todos fueron vistos en el aeropuerto Jorge Chávez, donde Paolo Guerrero saludó a la prensa, demostrando que las cosas parecían estar bien.

Posteriormente, se dirigieron a la casa de Doña Peta, donde Ana Paula Consorte aparentemente limó asperezas con la familia del futbolista, mostrando que están construyendo un sólido camino juntos en Perú.

Ana Paula también compartió en Instagram un mensaje emotivo, destacando lo especial que fue su viaje junto a sus hijos y el cálido recibimiento en Perú, desmintiendo así los rumores de problemas en su relación.

Pero la tranquilidad no duró mucho. Fueron abordados nuevamente por cámaras. El reportero no dejaba de hacer preguntas sobre su relación y su futuro en el país. Y su insistencia ocasionó el fastidio de Paolo Guerrero que no pudo evitar reaccionar incómodo, ignorando la mayoría de preguntas del reportero y respondiendo con monosílabos.

La pareja, que ha enfrentado diversos rumores y especulaciones, parece estar decidida a superar cualquier obstáculo juntos, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier chisme de farándula. Estaremos atentos a cualquier nueva sorpresa que nos deparan estos famosos en el futuro. ¡Hasta la próxima!