Peluchín se burla de la carta notarial que le envió Julián Zucchi: "Absurda como el protagonista"

¡Atención, amantes del espectáculo! Rodrigo González nos sorprende una vez más con sus revelaciones. Esta vez, el popular conductor compartió con todos que Julián Zucchi le ha enviado una carta notarial. Ante ello el popular 'Peluchín', no pudo evitar burlarse por lo general que es la carta,

Peluchín se burla de la carta notarial que le envió Julián Zucchi

El siempre polémico Rodrigo González, conocido cariñosamente como 'Peluchín', ha vuelto a ser el centro de atención en el mundo del espectáculo. Esta vez, el conductor de televisión reveló en su programa una situación que dejó a más de uno con la boca abierta: Julián Zucchi le envió una carta notarial.

Rodrigo no pudo ocultar su sorpresa ante este curioso suceso. En sus propias palabras, la carta de Julián Zucchi fue "de las más desubicadas, absurdas como el protagonista". Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Julián solicitaba que se aclaren y desmientan algunas declaraciones realizadas en el programa "Amor y Fuego", pero sin especificar cuáles eran esas declaraciones que le habían incomodado.

"Esta carta notarial de las más desubicadas, absurdas como el protagonista (...). Este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión, como cualquier carta notarial básica, qué abogado tendrá, quién le ha recomendado hacer esa payasada, no hay nada", comentó Rodrigo durante su programa.

Lo más cómico de todo fue la reacción de Rodrigo al recibir esta carta. No pudo evitar compartir su asombro con todos sus seguidores. Incluso confesó que mostró la carta a su abogado, quien no pudo contener la risa al verla.

"Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes y delirantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla", agregó Rodrigo entre risas.

¿Le enviará la carta notarial a Magaly Medina?

Pero lo que más causó gracia fue el pedido de Julián Zucchi de que no se hable más de él en el programa. Sin embargo, no especificó qué comentarios le habían molestado. "Porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos. ¿Qué comentarios le han molestado? No los aclara", destacó Rodrigo entre risas.

"A ver si se atreve a mandarlo al otro programa", comentó Gigi Mitre, quien habría hecho referencia a "Magaly TV La Firme", donde trabaja la saliente exclusiva de Julián como reportera.

"Simplemente, me manda una carta notarial pidiéndome que no hable de él. Que podemos decirle a eso, desubicado. Siéntese señora, siéntese", finalizó Peluchín.

En resumen, amigos, Rodrigo González nos ha dado una vez más un momento para reír con esta carta notarial tan peculiar. Sin duda, la farándula nunca deja de sorprendernos. Estaremos atentos a cualquier novedad al respecto.