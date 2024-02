¡Peluchín contraataca! Rodrigo González responde duramente a Magaly y revela que 'urraco' le pidió trabajo

La farándula peruana está que arde con el enfrentamiento entre Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Magaly Medina. Rodrigo González no se quedó callado después de que Magaly soltara comentarios picantes sobre su programa "Amor y Fuego". Aquí te contamos todo lo que pasó.

Declaraciones fuertes de Peluchín

Rodrigo González, también conocido como Peluchín, no tardó en responder a los comentarios de Magaly Medina. Sin rodeos, Peluchín dijo: "Hay gente mezquina, que se siente el centro del universo y que cree que le tiene que decir a los demás cómo hacer su pauta... para eso tienen su propio show". Aquí el mensaje es claro: cada uno en su lugar.

Cabe resaltar que el conductor también se refirió a un reportero: "A esos bichos que describen en sus notas porque hay gente que le molesta, que de verdad les causamos pesadillas. Como sea quieren minimizarnos, como sea". Esto lo dijo haciendo clara referencia al reportaje de Magaly Medina donde el reportero habla mal de "Amor y Fuego".

Peluchín no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Magaly quién lidera en audiencia. Le lanzó: "Preocúpense por los dichos que tienen en casa". Además, le soltó que "Amor y Fuego" lidera en el sector AB, mientras que "Magaly TV" está por debajo de Panamericana en el mismo segmento. En otras palabras, Peluchín respalda su éxito con datos concretos.

¿Un 'urraco' y un jefe de informaciones que querían migrar?

El 'urraco' que quería volar a Willax. El enfrentamiento no se quedó solo en palabras. Peluchín mostró unos chats explosivos donde un reportero de Magaly, llamado Gianfranco Pérez, le pidió trabajo en "Amor y Fuego". Esto el conductor lo mostró EN VIVO dejando a todos sorprendidos.

Según el mensaje, el 'urraco' expresó: "Me comentaron que estaban buscando reporteros en Amor y Fuego. Estoy en Magaly, pero el tema económico aquí no es muy estable por lo que me encuentro tocando puertas... Tengo que decirle a Patrick (productor de ATV) porque piensa que cuenta conmigo para el próximo año".

Aquí, Peluchín deja en evidencia que el 'urraco' le había escrito a José Carlos, el productor de "Amor y Fuego", para preguntar si buscaban reporteros.

Por si fuera poco, Rodrigo González contó que cuando perdieron a uno de sus trabajadores en "Amor y Fuego", el jefe de informaciones "Pepe" de "Magaly TV La Firme" les fue a pedir trabajo, pero no lo quisieron.

Peluchín cerró su respuesta fuerte: "Lo sigues teniendo ahí porque lo mandamos de regreso por donde vino. Preocúpate de los bichos y de la competencia interna que tienes, ya sabes... Enfócate en las cosas de las que te tienes que preocupar". En otras palabras, Peluchín no solo responde con palabras, sino que le recuerda a Magaly que también ha buscado talento en su programa.

Este enfrentamiento entre Peluchín y Magaly tiene a todos expectantes. ¿Habrá más chismes, revelaciones o quizás una tregua sorpresa? La farándula peruana está llena de sorpresas, y este duelo de titanes de la televisión promete más emociones.