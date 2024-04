¡TRIUNFÓ EL AMOR! Pamela López perdona a Christian Cueva y se lucen abrazados en salida familiar

¿SU MEJOR GOL? Hace unos meses, Christian Cueva se encontraba en el "ojo de la tormenta" por haberle sido infiel en reiteradas ocasiones a Pamela López. La esposa de "Aladino" utilizó como su principal mensajera a Magaly Medina, quien en todo momento informaba que López quería el divorcio del jugador. Sin embargo, al parecer el tiempo curó todas las heridas y la esposa del pelotero lo habría perdonado, ya que cámaras de "Magaly TV, La firme" los captaron paseando muy amorosos y abrazados por las calles de Lima en una reciente salida familiar.

Pamela López perdona a Christian Cueva

Una vez más, se demuestra que el amor verdadero siempre vence a las adversidades. Claramente esto es lo que podría decir Christian Cueva o la misma Pamela López, luego de las imágenes de "Magaly TV, La Firme".

Pese a que hace unos meses, Pamela López juraba querer divorciarse de Christian Cueva, al parecer, las palabras "se las llevó el viento" y ahora ambos se lucieron juntos por las calles de Lima en lo que fue una salida familiar.

Las cámaras de Magaly Medina captaron a Pamela López y Christian Cueva en un conocido centro de diversiones de Lima, donde se ve al exfutbolista abrazar a su aún esposa, quien para pasar desapercibida utilizaba un gorro negro.

Esta es la primera vez que ambos se lucen juntos, en Lima, luego del gran escándalo que protagonizaron por la infidelidad de "Cuevita" con Pamela Franco. Incluso, el propio "Aladino" reconoció otra serie de "errores" con Chris Soifer, Shirley Arica y Rosangela Espinoza, pero esto no le habría importado a Pamela López, quien al final, habría decidido perdonarlo.

¡Hoy a las 9:45 p.m. en #MagalyTVLaFirme ! 🔥



Videos exclusivos de #ChristianCueva y Pamela Lopez abrazados mientras pasan un día en familia 🔥👀 pic.twitter.com/LkAdo5Iq0g — MagalyTvLaFirme (@MagalyTvLaFirme) April 22, 2024

¿El retiro espiritual hizo efecto?

Hace aproximadamente un mes, las cámaras de "Magaly TV, La Firme" se encargaban de mostrar unas imágenes donde se ve al exjugador de Alianza Lima en un retiro espiritual a cargo del "Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo" en Trujillo, donde sucedió lo impensado.

En un cambio totalmente radical y sin precedentes, Christian Cueva dejó de cantar "El Cervecero" y las canciones de Pamela Franco para pasar a corear las canciones cristianas. Fue en este retiro donde el pelotero aprovechó y se mandó con unas disculpas para su aún esposa, quien había llegado al local con globos y un ramo de flores.

Lo más sorprendente vino después. Christian Cueva se animó a llamar a Pamela López al escenario y no dudó en pedirle disculpas públicas por sus "errores" del pasado y causó asombro al señalar QUE NO ERA ÉL quien había sido infiel.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo" , dijo Cuevita entre lágrimas.

"Te amo y te voy a amar toda mi vida, perdón una vez más. Solo dame esta oportunidad para hacerte la mujer más feliz del mundo", fueron las últimas palabras del expelotero, quien, al parecer, habría hecho todos los méritos necesarios para reconquistar a Pamela López. ¿Hasta que un ampay los separe?