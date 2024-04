"Era como estar preso": Lucho Cáceres causa polémica al recordar su paso por "De vuelta al barrio"

¡Siempre polémico! Lucho Cáceres es un reconocido actor y crítico peruano, quien en los últimos tiempos ha tenido duros comentarios en contra de las producciones nacionales que se emiten en señal abierta. Recientemente, en el podcast de Carlos Orozco, el cineasta habló sobre su última participación en una serie nacional, la cual fue "De vuelta al barrio", y la recordó como una "cárcel", desatando gran polémica en redes sociales. ¿Qué dijo?

Lucho Cáceres y su polémico recuerdo de "De vuelta al barrio"

En la última edición del podcast de Carlos Orozco, una vez más, Lucho Cáceres volvió a causar polémica. Nuevamente, el actor arremetió contra las producciones de ficción nacional y señaló que perdió las esperanzas de tener programas de entretenimiento de calidad.

"He tenido la suerte de trabajar bastante en series de entretenimiento [...] Pero esa tele [comparándola con series de Argentina] no es la que tenemos nosotros. Tenemos programas de entretenimiento familiar, pero no tenemos otra alternativa. Por eso digo que yo ya he perdido todo tipo de esperanza", complementó el actor nacional.

En la misma línea, Lucho Cáceres recordó que él ya sabía que su participación en "De Vuelta al Barrio" sería su última participación actoral en televisión. Ante esto, causó polémica al tildar como una "prisión" su último trabajo y expuso las razones del por qué lo consideraba así.

"Sí sabía que era mi última participación, incluso lo conversaba con muchas personas y sentía que era como estar en prisión ... y salir e ir a desenterrar el botín debajo del árbol. Sabía que no iban a llegar las ficciones que yo quería hacer, de las que quería ser parte", añadió Cáceres.

Sin embargo, pese a su calificativo, señaló que se llevaba los mejores recuerdos de su paso por la popular serie, donde fue pareja de Maricielo Effio. "En las prisiones también las pasas bien por momentos, juegas fútbol, tienes grandes amigos, destilas algún tubérculo y preparas trago. En la cárcel también puedes vacilarte. Pasé buenos momentos, tengo ahí grandes compañeros, grandes amigas, técnico, producción, gente a la que quiero y respeto mucho", acotó.

Duras palabras contra "Al Fondo Hay Sitio"

Esta no es la primera vez que Lucho Cáceres tiene polémicos comentarios en contra de una producción nacional. Hace unos meses, causó gran controversia al comentar el final de temporada de "Al Fondo Hay Sitio", al señalar que la serie "estupidiza" al público.

"¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?", preguntó Lucho Cáceres en sus redes sociales. Rápidamente, diversos usuarios se pronunciaron a favor y en contra, pero la opinión de Erick Elera llamó la atención. "Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo, compañero", le respondió el popular "Niño con cara de pez".

"Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo, Erick querido. (...) No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista. Un abrazo", señaló Cáceres.

Sin duda, Lucho Cáceres siempre será un personaje marcado por la polémica. Pese a sus duros comentarios en contra de las producciones nacionales como "De Vuelta al Barrio" o "Al Fondo Hay Sitio", no descarta que en un futuro (lejano quizás) sea parte de algún proyecto televisivo. ¿Se le dará?