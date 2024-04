¡Sin llorar! Ethel Pozo TERMINA AMISTAD con Yaco por culpa de Natalie Vértiz: "Tiene algo contra mí"

¡NO VA MÁS! Una nueva y sorpresiva polémica se armó este fin de semana en el mundo de "Chollywood". Natalie Vértiz se enfrentó a Ethel Pozo por presuntamente "fingir" no tener tanta plata, lo cual molestó a la hija de Gisela Valcárcel quien le respondió vía "X" (ex Twitter). Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que recientemente, en "América Hoy", la rubia conductora usó su espacio televisivo para arremeter, nuevamente, contra la esposa de Yaco Eskenazi y señaló que dio por FINALIZADA su amistad con la popular parejita.

Ethel Pozo "explota" contra Natalie Vértiz

El último sábado, Natalie Vértiz no se contuvo y se mandó con todo en contra de Ethel Pozo. Las duras palabras de la exreina de belleza llegaron rápidamente a la conductora de "América Hoy", quien se defendió vía "X" (ex Twitter) y hoy lo volvió a hacer en su programa.

Según indicó Ethel Pozo, ella consideraba como su amiga a Natalie Vértiz, por lo que no entiende hasta ahora el por qué de sus ataques el último fin de semana. "Si así hablan las amigas, no sé (...) Yo sí siento que fue un dardo que me ha lanzado y la gente cree lo que ha dicho (...) son 4 mentiras las que ha dicho", sostuvo visiblemente incómoda la hija de Gisela Valcárcel.

Además, sorprendiendo a todos en el set de "América Hoy", Ethel Pozo le respondió directamente a Jean Paul Santa María, quien le preguntó si Natalie Vértiz todavía seguía siendo su amiga.

"Esta mañana no estoy contenta porque se ha mentido en televisión nacional, ha mentido una persona que dijo que era mi amiga. No se puede mentir de los amigos, basta de agarrarme de un saco de boxeo (...) Hasta ayer eran mis amigos", añadió Ethel Pozo profundamente decepcionada por los comentarios de Natalie Vértiz.

Incluso, señaló que tanto Yaco como la ex Miss Perú no son más sus amigos y su relación amical terminó ayer luego de una llamada que tuvo con el excapitán de "Esto es Guerra". "Él me llamó ayer, hemos terminado la amistad, pero nosotros en 6 años jamás tuvimos problema, pero como le dije a Yaco, ella habla... ¿Salió Natalie a hablar al flaco granda y Janet? No, siento que hay algo contra mí", sentenció.

¿Podrán amistarse?

Tratando de poner "paños fríos" a la situación, Jean Paul Santa María fungió de consejero y le pidió, expresamente, a Ethel Pozo, poder arreglar sus diferencias con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

La conductora de "América Hoy" sostuvo que la única forma que puedan retomar su amistad y arreglar toda la situación sería que Natalie Vértiz se disculpe públicamente por las presuntas mentiras que dijo el último sábado en televisión nacional.

Ethel Pozo a Natalie Vértiz y a Yaco Eskenazi luego de contar que ayer mediante una llamada cortaron la amistad: "Unos eran hasta diciembre que trabajábamos juntos y ahora son otros." 😦🔥 #américahoy pic.twitter.com/lnufZdAXYc — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 15, 2024

"La única forma sería que acepte públicamente que mintió, porque yo no perdono la mentira", sostuvo muy molesta Ethel Pozo.

Hasta el momento, Natalie Vértiz no se ha pronunciado respecto a estas "explosivas" declaraciones de Ethel Pozo y seguramente lo hará este sábado en "Estás en Todas". Sin duda, en Perú y sobre todo, en "Chollywood", se aburre el que quiere aburrirse.