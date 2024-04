¡Qué calor! Zelma Gálvez coquetea con Gino Assereto en "El gran chef": "No dejas a una mujer insatisfecha"

¡Se cocina la química! Una nueva temporada de "El gran chef famosos" arrancó y esta vez se denomina "El Restaurante". Son 12 los nuevos participantes, de los cuales ya han sido dos eliminados, y entre ellos destacan diversos personajes de la farándula peruana. Zelma Gálvez pone la cuota de humor, pero esta vez dejó las bromas de lado para sacar su lado más "sensual" y no dudó en coquetearle a Gino Assereto en plena competencia.

Gino Assereto en coqueteos con Zelma Gálvez

Durante la última emisión de "El gran chef, el restaurante" se vivieron diversos momentos en la cocina. Ninguno de los participantes quería caer en noche de sentencia, por lo que hicieron lo mejor que pudieron con sus preparaciones, intentando convencer al exigente jurado del programa de cocina.

La cuota de humor la puso Zelma Gálvez, quien preparó una papa rellena familiar, al pegarse dos de sus presentaciones. Además, se mandó con un poema muy candente para Gino Assereto, quien fue el centro de atención la noche de ayer.

"Grande, genial y fuerte, mi tatuado favorito. Incapaz de dejar a una mujer insatisfecha. Nunca podría desilusionar a una dama necesitada. Omnipotente lo que guardas en tus bolsillos", fue el acróstico que la misma excompañera de elenco de Carlos Álvarez le escribió al exchico reality.

Gino Assereto no dudó en responderle con unos cuantos besos volados, destacando la gran química que está naciendo entre ellos. ¿Nacerá el fuego en sus corazones?

¿Dispuesto a enamorarse?

El exchico reality Gino Assereto ha decidido compartir detalles íntimos sobre su situación sentimental después de su paso por el exitoso programa "Esto es guerra" y su reciente incursión en "El Gran Chef Famosos: El Restaurante".

En una entrevista reciente, Gino sorprendió al revelar que, a pesar de su exposición mediática, en este momento no tiene una nueva pareja, dejando a muchos de sus seguidores con la intriga de saber si ha encontrado el amor después de su ruptura con la 'Chinita', Jazmín Pinedo.

"No. estar con una mujer, en este momento, sería bien egoísta de mi parte", afirmó Gino de manera directa, explicando su decisión de no iniciar una nueva relación en este momento. Además, añadió: "No le voy a dar el tiempo que se merece. Todavía debo aprender mucho de mí, regalarme amor".

Por el momento, Gino Assereto le ha cerrado las puertas del amor, pero, quien sabe y entre broma y broma con Zelma Gálvez, no solo salga fuego en las hornillas, sino también en sus corazones. ¿Nacerá un romance?