¡Qué fuerte! Cint G, la hija de Tongo, revela que rechazó oferta de operación del Dr. Fong

Tras la triste partida de la Muñequita Milly a la edad de 23 años, varias personalidades del mundo del espectáculo local han hablado después de haber promocionado o recibido ofertas del Dr. Víctor Barriga Fong. En ese sentido, la hija del querido cantante tongo, Cint G, reveló que recibió una oferta del Dr. Fong para una operación.

No obstante, la joven cantante sostuvo que rechazó esta oferta, pues sostuvo que ella se acepta tal y como es. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cint G revela que rechazó oferta de operación del Dr. Fong

Luego de la polémica muerte de la Muñequita Milly en la que el Dr. Fong se vio involucrado, Cint G decidió pronunciarse al respecto para revelar que recibió una oferta del galeno en cuestión. Por esta razón, Cint G, la hija de Tongo, se ha pronunciado para pedir al público que muestre empatía hacia los artistas y evite hacer comentarios negativos sobre su apariencia física, ya que ella misma ha experimentado el impacto de esto en varias ocasiones.

"A los tres días anuncié que iba a sacar mi Onlyfans y recibí mucho hate de la gente respecto a mi cuerpo. Me criticaron muchas personas y otras me apoyaron, sin embargo esto creó una cierta inseguridad porque en esos días yo, me acuerdo, que estaba desaparecida de las redes", manifestó para un medio local.

Pide que nos aceptemos como somos

Igualmente, la joven mencionó que el Dr. Fong le ofreció realizar una operación a cambio de un intercambio. "De hecho a mí también me ofrecieron operarme las bubies. Un programa de televisión (Mande Quien Mande) me regaló una operación para aumentarme las bubbies, yo estaba animada y dije 'Ya me lo hago', pero me arrepentí (...) Incluso me acuerdo que, en esa época, como esto tuvo un rebote en medios me comenzó a contactar el Dr. Víctor Fong", añadió.

La artista rechazó la idea de someterse a la cirugía porque no deseaba satisfacer a las personas que la criticaban por su aspecto físico. "Sí, pero a medida que fueron pasando los meses me di cuenta que en realidad esas son cosas superficiales y una vale más, que todo, por lo que opina tu familia, el entorno que te quiere y no gente 'x' que comenta en redes, pero hay personas que no quieren esa inteligencia emocional", sostuvo.

"Dije 'nada de canjes', lo mejor y más importante es siempre aceptarse como es o en todo caso invertir par hacerse una operación estética e investigar también", concluyó la joven cantante Cint G sobre el Dr. Fong.