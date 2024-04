¿Arrepentido? Julián Zucchi reaparece tras realizar transmisión en vivo en estado de ebriedad

Julián Zucchi reapareció y se pronunció después de transmitir un video en vivo a través de su cuenta de Instagram, aparentemente en estado de ebriedad, luego de celebrar el cumpleaños de su madre en Argentina. El hecho llamó la atención de los medios de comunicación y de sus miles de seguidores en redes sociales.

Ahora, las cámaras de Magaly Medina abordaron al actor argentino para conocer su descargo sobre el tema. Conoce qué fue lo que dijo en la siguiente nota.

Julián Zucchi se pronuncia tras realizar EN VIVO en estado de ebriedad

La noche del 16 de abril, al llegar a Lima, el actor argentino fue interceptado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme' y se refirió a las vergonzosas imágenes que protagonizó en sus redes sociales. Julián Zucchi, visiblemente avergonzado, optó por no responder y mantenerse en silencio, haciendo un gesto con las manos y señalando que no comentará sobre lo sucedido en su video. "No puedo hablar", expresó el actor.

La presentadora de televisión Magaly Medina, fiel a su estilo, mencionó que la expareja de Yiddá Eslava, siendo una persona de 40 años, no debería comportarse de esa manera, ya que como figura pública debería saber cómo manejar estas situaciones.

"Él es un hombre que ya no es un chiquillo, de esos que agarran su teléfono todo borrachín, no, ya no, es un hombre hecho y derecho y no es un chiquillo de 20 años, ya debes saber qué terreno pisa. Mejor hubiera llamado a su enamorada y hubiera hablado con ella, ojalá que no le haya timbrado a Yiddá también", dijo entre bromas.

Sin embargo, recalcó que con este reciente en vivo Julián Zucchi ha demostrado que se encuentra dolido por perder a la madre de sus hijos Yiddá Eslava y a la familia que formó a lo largo de todos estos años. "La mayoría de estos hombres les entra el arrepentimiento, la nostalgia, la tristeza, porque finalmente todavía no han superado la relación que acaba de terminar y todavía extrañan ese hogar que perdieron... han estado 10 años juntos con dos hijos y no es fácil", indicó en su programa.

Magaly Medina lanza advertencia a su reportera Priscilla Mateo

Por otro lado, Magaly Medina volvió a advertir a su reportera Priscila Mateo, quien actualmente mantiene una relación con Julián Zucchi, sugiriendo que ella podría ser la "pareja de transición" del excombatiente y estar siendo utilizada para evitar que él se sienta solo. En ese sentido, no dudó en lanzarle una advertencia a Priscila Mateo.

"Finalmente, esas relaciones de transición no nos llevan a ninguno de lado. Solo nos sirve como un paño de lágrimas y luego cuando ya te sientas mejor lo dejas. A veces es un poco egoísta usar a esas personas, pero lo hacemos consciente o inconscientemente, utilizamos a personas en ese afán de no sentir dolor", indicó Magaly Medina sobre Julián Zucchi.