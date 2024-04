¡Qué fuerte! Empresario que produjo los panetones de Christian Cueva revela que le deben alta suma de dinero

El empresario Julio Rodríguez reveló para el programa de Magaly Tv la Firme que el hermano de Christian Cueva hizo negocios con él pero que hasta el momento no le ha pagado lo que le corresponde de las producciones de panetón.

Hasta el momento la familia Cueva no se ha pronunciado por esta demanda que viene siguiendo su curso por no hacerse responsables del pago pues es una inversión que el propio empresario podría perder.

Les pide que den la cara

En el último programa de Magaly Medina se dio a conocer el caso del empresario Julio Rodríguez quien reveló que la familia de Christian Cueva, el hermano para ser más precisos confesó que le debe la suma de 58 mil soles por la producción por los años del 2022 y 2023.

Pes a que el empresario intenta conciliar con la familia de Christian Cueva, ellos no responden a sus propuestas. Por ello decidieron hacer pública esta situación.

"Se hace el desarrollo e incluso se le pone la marca, que es la firma donde Cueva autoriza poner la firma de ellos", se le escucha decir al gerente de la empresa panificadora. El dueño de Artesano S.A.C., Julio Rodríguez, explicó también en la nota que se encargaron del desarrollo del producto y también de incluir la marca, autorizada por la firma de Cueva.

Rodríguez relató que a través de redes sociales, Jorge Cueva, hermano del jugador, los contactó para encargarles la preparación de los panetones. Jorge visitó la planta, verificó la calidad del producto y luego confirmó que la cabeza del negocio era su hermano, el futbolista Christian Cueva.

Con esta confianza, acordaron entregar los panetones terminados y recibir el pago una vez que se vendieran, lo que llevó a la empresa a emocionarse ante la posibilidad de hacer negocios con el futbolista.

Asimismo, el representante de la empresa informó que la Navidad de 2021 fue un rotundo éxito, logrando vender más de 25 mil panetones y generando ingresos que superaban los 200 mil soles. Esto se debió en parte a la fuerte promoción televisiva de estos panetones, así como en las redes sociales.

Sin embargo, en 2022, según el empresario panadero, las controversias del futbolista afectaron las ventas, reduciendo la cantidad vendida a 18,000 unidades. Esto, según él, marcó el inicio de las deudas, ascendiendo a más de 20,000 soles, que quedaron registradas en una factura a nombre del hermano de Cueva.

Hasta el momento la familia no ha respondido a la conciliación que realizó el empresario para el pago por su producción.

'Loco' Vargas reveló que le metió un 'soplamoco' a Christian Cueva

En el más reciente episodio del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, contaron con la presencia de un invitado especial: Juan 'Loco' Vargas. La reunión entre antiguos amigos causó gran sorpresa cumpliendo con las expectativas de los internautas. Lleno de historias interesantes, el exjugador de Universitario de Deportes compartió su amor por la moda y cómo la etiqueta de 'galáctico' se reflejaba en su estilo único.

Durante esta entrega del podcast 'Enfocados', Juan Vargas reveló que tuvo un altercado físico con Christian Cueva. Este incidente ocurrió durante el periodo de concentración de la selección peruana, después de que el equipo quedara en el tercer lugar en la Copa América de Chile 2015.

"Este hu*** (Jefferson Farfán) me jod*** como me jod*** ahora y el chibolo (Christian Cueva) se quiere subir al micro. 'Oe ¿Quién te ha dado confianza?', le dije y me respondió 'Ya pe'. Le metí un soplamoco, su cara se fue para un lado y la gorra para el otro", contó el 'Loco' Vargas durante el podcast.

"Él agarró una botella de Whisky y me la quiere lanzar, le dije que me la tirara. Empecé a tocar todas las puertas de los cuartos, es que fue una amenaza, añadió el exfutbolista sobre la reacción de 'Aladino'. "El 'Cholo' era achorado", añadió Jefferson Farfán. Luego, Vargas detalló que hicieron las paces durante el desayuno. "Al día siguiente le dije 'Cholo ya fue'", dijo en medio de las risas de la 'Foquita' y Roberto Guizasola.