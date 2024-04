¡Enfrentados! Fiscalía otorga medidas de protección al hijo mayor de Jefferson Farfán tras denuncia de Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug y el exfutbolista Jefferson Farfán vuelven a estar en medio de la controversia. Y es que Klug denunció a Farfán por presuntamente causar daño emocional a su hijo mayor. La Fiscalía intervino en favor del menor, estableciendo medidas de protección para él. En ese sentido, se prohibió a Farfán ejercer cualquier forma de violencia psicológica, ya sea directa o indirectamente, contra su hijo. Sin embargo, no se concedieron medidas de protección para Melissa Klug.

Este hecho ha llamado la atención de muchos internautas en redes sociales. Incluso, causó la indignación de muchos ante la denuncia de la 'Blanca de Chucuito', pues la 'Foquita' mostró pruebas de que no realizo dichos actos de 'violencia psicológica' contra su hijo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fiscalía otorga medidas de protección al hijo de la 'Foquita'

Janet Barboza tuvo la responsabilidad de anunciar la decisión de la Fiscalía que aprueba las medidas de protección para el hijo menor y descarta brindar protección a la empresaria. "Por las consideraciones expuestas se resuelve no otorgar medidas de protección inmediata a favor de Melissa Klug por violencia psicológica. Otorgar medidas de protección inmediatas contra los integrantes del grupo familiar de violencia física y psicológica", leyó la 'Rulitos' en América Hoy.

Además, le prohibieron a Jefferson y Melissa exponer los problemas que involucren al menor. "Prohibir a Jefferson Farfán realizar actos de violencia psicológica de forma directa o indirecta por cualquier otro medio. (...) Prohibir a ambas partes la exposición de los hechos de materia de denuncia o cualquier discrepancia que involucre al menor", se menciona en el documento.

Jefferson Farfán desmiente a Melissa Klug con pruebas

Melissa Klug afirmó que Jefferson Farfán reaccionó inapropiadamente cuando su hijo lo visitó sin previo aviso en su casa, pero el exfutbolista negó todo mostrando conversaciones que evidencian que habían acordado previamente la visita del menor a su residencia y en todo momento aceptó su presencia. Incluso, le ofreció a que se cortara el cabello en su casa.

"Él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara que, claro que podía ir", explicó. Tras ello, procedió a mostrar conversaciones en sus redes sociales que demuestran cómo realmente le respondió a su primer hijo con La Chalaca. En ese sentido, Jefferson Farfán reveló que su hijo no había llegado de sorpresa como aseguró Melissa Klug. Además, cuando supo que su hijo iría a su casa, el exfutbolista no se negó en ningún momento.