¡Qué fuerte! ¿Julián Zucchi manda indirecta a Yiddá Eslava?: "Bandida, farsante, no me cuidaste"

¿Julián Zucchi manda fuerte indirecta a Yiddá Eslava?

Durante los últimos días, Julián Zucchi es la noticia principal de los portales del espectáculo nacional. El argentino se ha visto envuelto en un escándalo junto a Yiddá Eslava, quien lo acusó de infiel, entre otras cosas más.

Pese a que nunca ha hablado mal de su expareja, esta vez, todo haría indicar que el ex "Combate" se cansó de los ataques e indirectas de Yiddá Eslava y decidió responder con todo. En una de sus recientes historias en Instagram, el argentino sorprendió a sus seguidores al lucirse en el estadio de River Plate, donde se iba a realizar un gran concierto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la letra de una canción que compartió. El "gaucho" compartió parte de la letra de "Sinvergüenza", interpretado por Emanero, Ángela Torres, Karina y J Mena) y le habría mandado una CONTUNDENTE INDIRECTA a Yiddá Eslava.

"Siemprе fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante. No me cuidaste, me heriste y me usaste. Y aunque pidas que ahora cambie y digas que fui un atorrante, te olvidaste de que también me lastimaste", se escuchaba en el concierto. ¿Qué dirá Yiddá Eslava tras esta peculiar letra de la canción?

Totalmente enamorados

Hace unos días, Julián Zucchi y la reportera de Magaly, Priscila Mateo decidieron gritar su amor a los cuatro vientos a pesar de haber sido duramente criticados estos últimos días.

Los comentarios en contra se debieron a la presunta infidelidad por parte de Julián Zucchi a Yiddá Eslava, además de haber visto a Priscila Mateo saliendo totalmente encapuchada del departamento del argentino.

Estas imágenes colmaron la paciencia de Magaly Medina, quien reprendió a su reportera en pleno programa en vivo. Sin embargo, hizo caso omiso y recientemente se ha lucido bien acompañada de Julián Zucchi.

El actor publicó una fotografía donde se puede ver su mano sobre la pierna de Priscila y ella reposa su mano izquierda sobre la mano del argentino demostrando que su amor sigue más fuerte que nunca. Esto no fue todo ya que Julián decidió dedicarle una romántica canción de la banda Jarabe de Palo y el tema se llamaba "Eso que tú me das" dejando más que claro que va en serio con la reportera.