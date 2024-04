¡Quedó payasa! Ethel Pozo recibe CONTUNDENTE RECHAZO de usuarios al preguntar si verán "América Hoy"

¡La voz del pueblo es la voz de Dios! En estos días, las críticas en contra de Ethel Pozo se han acentuado en redes sociales a raíz de la pelea que tuvo con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. El rechazo en las diversas plataformas en línea es masivo y recientemente recibió una lección de sus detractores. En las últimas horas, la hija de Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para realizar una encuesta, donde preguntó a sus seguidores si verían "América Hoy", programa el cual conduce. La sorpresa fue grande cuando el RECHAZO FUE MASIVO y aquí te contamos los resultados de las votaciones.

Ethel Pozo recibe CONTUNDENTE RECHAZO en Instagram

El nombre de Ethel Pozo ha estado en "boca de todos" en estos últimos días. La sorpresiva pelea que tuvo con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi hizo despertar a una legión de detractores que tiene en redes sociales y eso se ha visto reflejado en los comentarios en contra que se ha llevado a diferencia de la popular parejita, quienes han recibido el apoyo masivo en redes.

Para muestra un botón y esto quedó más que demostrado en las últimas horas en redes sociales. Ethel Pozo utilizó su cuenta oficial de Instagram para usar la función encuesta y medir así el nivel de preferencia de lo que iba a preguntar. La hija de Gisela Valcárcel no tuvo mejor idea que preguntarles a sus seguidores si vería "América Hoy" recibiendo el RECHAZO MASIVO en las redes.

Como reza el dicho "la voz del pueblo es la voz de Dios" y el pueblo de Instagram se pronunció con un radical NO, que obtuvo el 88% de las votaciones contra apenas un 12% que se declaró hincha del programa que conduce Ethel al lado de Brunella Horna, Janet Barboza y Giselo.

Este rechazo rotundo reafirma la posición que han tomado los usuarios tras la pelea que sostuvo Ethel Pozo con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Sin duda, la hija de Gisela tendrá que hacer grandes cambios para empezar a empatizar y caer mejor a sus seguidores, quienes le han demostrado no quererla tanto como ella pensaba.

Usuarios en redes se burlan

Esta fallida encuesta no pasó desaperciba en redes sociales. Diversos usuarios en "X" (ex Twitter) se dieron con la sorpresa del masivo rechazo de los propios seguidores de Ethel a ella y su programa "América Hoy" y no dudaron en burlarse de la situación.

"Pajita", un cibernauta de "X" señaló que Ethel Pozo "parece el Partido Morado en las encuestas" y más usuarios se unieron a las "troleadas" en contra de la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel en las encuestas parece el partido morado!

Basstaaaa! 😂😂😂 pic.twitter.com/w3LQhsWNpL — Pajita (@MeDicenPajita) April 19, 2024

"El único que tiene carisma es Giselo", "es la respuesta a su pobre cerebro", "ahorita sale a echarle la culpa a Peluchín y Magaly", "ella es una falsa y disforzada como su madre", se puede leer en redes. ¿Y tú? ¿Apoyas a Ethel Pozo y "América Hoy"? ¿O tampoco ves el programa?