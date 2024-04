¡Renovada! Yiddá Eslava sorprende con drástico cambio de look: "No parece ella"

Yiddá Eslava al parecer ya pasó la página pues la actriz ha sorprendido en sus redes sociales al lucir un drástico cambio de look muy diferente a 'la Yiddá' que hemos solido conocer.

La productora realizó un video donde reconoció que cometió errores pero decidió levantarse y seguir demostrándole a sus hijos que tienen una gran madre que superará todos los obstáculos que le ponga la vida.

Un drástico cambio

Yiddá Eslava ha dejado atónitos a sus fieles seguidores luego de publicar un motivador video en donde confiesa que viene recuperándose de todo el proceso mediático que se vio envuelta a raíz de su separación con Julián Zucchi.

La actriz demostró que tiene tres personalidades dentro de ella y una de ellas dejó a los usuarios sorprendidos tras evidenciar a una rockera sensual y atrevida.

"Y de eso se trata la vida, no de quedarse sufriendo por los golpes que te da, sino de aprender de ellos, LEVANTARSE y SEGUIR ADELANTE. ¡NADIE VA A LUCHAR POR TU METAS, SOLO TÚ, CON TU ESFUERZO Y DEDICACIÓN!", escribió Yiddá.

Es ahí donde la actriz se dejó ver cambiada, con extensiones de cabello y con un piercing en el labio causando sensación en redes sociales.

Además, reveló los proyectos en los que se encuentra trabajando y anunció que está dispuesta a seguir recibiendo más ofertas laborales ya que a raíz de su separación con el padre de sus hijos perdió contratos.

Diversos usuarios elogiaron a Yiddá por lucir mas regia que nunca y por no dejarse tumbar por las adversidades de la vida.

"Me quedo con la Yidda del piercing", "Hermana eres una mujer de admirar, luchadora, trabajadora y super talentosa.", "Linda todos los personajes pero el último llamo mucha la atención", "La yidda de piercing está de locos me quedaría con ese look", "Multifacética, más mujer más fuerte más Resiliente que nunca", comentaron algunos.

Yiddá Eslava se justifica tras insultos a reportera de "América Hoy"

Luego de una avalancha de críticas en su contra por los diversos insultos y mentadas de madre que Yiddá Eslava le propinó a Verónica Rondón, reportera de "América Hoy", la exchica reality intentó justificarse mediante sus redes sociales.

Yiddá Eslava utilizó su canal de difusión de Instagram para tratar de excusarse por su reprochable actitud en contra de la reportera de América Hoy. Como se recuerda, el programa de Ethel Pozo difundió una conversación entre la exchica reality y la periodista, lo cual no fue del agrado de la ex de Julián Zucchi.

Lo sorprendente de su defensa fue que trató de justificarse mediante su autismo. Según reveló Yiddá Eslava, acompañada de un video que difundió en su canal de Instagram, las personas autistas creen que todo lo que le dicen es verdadero, por lo cual, ella tomó como traición lo hecho por Verónica Rondón y, por ello, actuó de esa manera.

"Tenemos dificultades para darnos cuenta del engaño y de la mentira, tendemos a ser más ingenuos y en ese sentido somos más vulnerables... Tendemos a pensar que lo que dice el otro es verdad, tendemos a creer que lo que dice el otro es cierto, por eso se nos llama ingenuos" , señala un especialista en el video que compartió Yiddá.

Yidda Eslava se justifica en redes

Además, en sus propias palabras, la exintegrante de "Combate" reforzó lo dicho por el especialista en el video. Si bien no justificó los insultos que tuvo en contra de la reportera de espectáculos, sí tuvo en cuenta que todo esto se originó por la traición a su confianza.

"Nada tiene que ver con las lisuras, pero sí con la confianza. Beso grande. Tengo un diagnóstico profesional, fui diagnosticada a los 38 años", acotó.