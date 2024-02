Shirley Arica acude a la Policía tras ser impedida de ingresar a discoteca: "Nos han discriminado"

Shirley Arica vivió un momento tenso al ser rechazada en la entrada de una discoteca en el Sur de Lima. Pero eso no es todo, Shirley no se quedó callada y fue directo a la policía a levantar la voz por discriminación.

Shirley Arica denuncia discriminación

Shirley Arica, la popular 'Chica Realidad', vivió un tenso episodio al ser impedida de ingresar a una discoteca en el Sur de Lima junto a sus amigos. La situación se complicó al punto de que Shirley decidió acudir a la comisaría para presentar una denuncia por discriminación. Te contamos todos los detalles.

Según las imágenes difundidas por el programa "Amor y Fuego", Shirley Arica llegó al local con su grupo de amigos, pero se encontró con la negativa del personal de seguridad, quienes señalaron que el establecimiento estaba lleno en su total capacidad. Indignada, Arica expresó: "Me han discriminado, no nos dejan entrar. Nos han tratado mal, no nos pueden discriminar".

La situación se volvió más tensa cuando Shirley, tras la discusión con los encargados del local, decidió recurrir a la Policía para presentar una denuncia por discriminación. En sus propias palabras, manifestó: "No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar".

La exchica reality reveló que incluso a uno de sus amigos le dijeron que no podía ingresar por ser gay. Afirmó que a todos sus demás amigos los dejaron entrar, pero a ella no. Con toda su indignación, Arica llegó hasta la comisaría para dejar constancia del hecho y exigir que clausuren la discoteca. "Yo vengo de viaje para pasarla bien con mis amigos y literalmente me malograron la noche", expresó molesta.

Shirley indignada con la situación

Este incidente no solo generó revuelo en la farándula sino que también llegó a oídos de la policía, marcando un episodio que ha dejado a todos sus seguidores a la expectativa. Shirley Arica ha demostrado que no tolera la discriminación y está decidida a tomar medidas contra aquellos que la afecten.

En sus redes sociales, la 'Chica Realidad' compartió su experiencia, escribiendo: "Llegando recién a casa después de poner una denuncia contra gente clasista, racista, homofóbica, etc".

Historia de Shirley Arica. (Foto: Captura de pantalla)

Además, dejó un mensaje fuerte: "Me di cuenta... tarde pero como dicen... nunca es tarde. Nací sola y moriré sola. Toda la gente que siempre me rodeó y estuvo ahí, se pueden ir a la m... Seguiré dedicada a mis cosas y sin importarme nada más. Adiós amiguis".

La farándula está que arde con el valiente actuar de Shirley Arica. Estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia que ha conmocionado a sus seguidores.