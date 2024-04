Vanessa López explica por qué fue al concierto de Karol G mientras su hija estaba hospitalizada: ¿Qué dijo?

En medio de una ola de críticas, Vanessa López aclara por qué decidió asistir al concierto de Karol G mientras su hija se encontraba enferma y hospitalizada. La modelo, que recientemente ha sido el centro de un escándalo mediático, utilizó sus redes sociales para explicar su versión de los hechos, que fue difundida en el programa "Magaly TV La Firme".

Vanessa López explica por qué fue al concierto de Karol G

La modelo Vanessa López se vio en el centro de una polémica tras asistir al concierto de Karol G mientras su hija permanecía hospitalizada. A través de sus redes sociales, Vanessa decidió aclarar la situación ante las críticas que surgieron luego de un reportaje en "Magaly TV La Firme".

Vanessa señaló que tomó la decisión de asistir al evento musical después de haber estado al cuidado de su hija constantemente. Según su relato, la modelo había planificado no ir al concierto, pero su madre la animó a tomar un descanso.

Historia de Vanessa López. (Foto: Instagram)

"Yo fui al concierto de Karol G porque tenía las entradas hace tiempo. Ustedes saben que en algunos eventos la artista no vuelve a venir tan seguido y bueno. Yo la verdad no iba a ir y mi mamá me dijo que vaya, que había estado toda la semana con la bebe", compartió Vanessa en un mensaje a sus seguidores.

Además, la modelo enfatizó que durante su ausencia su hija no estuvo sola, ya que sus padres estaban con ella en la clínica. "Mis papás me estaban esperando tranquilamente en la clínica, llegué y se fueron", explicó, intentando disipar las críticas sobre su responsabilidad como madre.

Problemas con el padre de su hija

La polémica surgió cuando un reportaje indicó que Vanessa había optado por disfrutar del concierto en vez de estar al lado de su hija enferma. Este hecho generó una avalancha de comentarios negativos hacia la modelo, acusándola de negligencia. Sin embargo, Vanessa también aprovechó para lanzar críticas hacia el padre de la niña, afirmando que él apenas había visitado a su hija y que su preocupación era superficial. "El no estuvo en el lugar para nada, solo estuvo el jueves para la foto y hacerse el buen padre", señaló la modelo.

Este episodio ha puesto de manifiesto la complicada dinámica entre Vanessa López y el padre de su hija, especialmente en lo que respecta al cuidado de la menor. Mientras Vanessa asegura que su participación en el concierto fue un breve respiro en una semana de constante cuidado, las críticas siguen siendo un desafío para la modelo.

La situación continúa desarrollándose en las redes sociales y en los medios, donde ambos padres parecen estar luchando no solo por la salud de su hija, sino también por su imagen pública. Vanessa, por su parte, ha prometido mantener informados a sus seguidores sobre la situación, prometiendo incluso compartir un video de su hija próximamente, enfatizando que sigue estable y luchando.