¡Se pasó! Chancan a Vanessa López por ir al concierto de Karol G cuando su hija estaba internada

Vanessa López ha sido blanco de críticas tras asistir al concierto de la colombiana Karol G quien se presentó en dos fechas en nuestro país, sin embargo, la influencer fue chancada en redes por haber preferido estar en un concierto que al lado de su hija quien se encontraba internada.

La modelo nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta pues usuarios no le perdonaron nada luego de publicar sus historias disfrutando del concierto de 'La Bichota' en lugar de permanecer al lado de su engreída.

Le dicen de todo

Vanessa López ha sido 'lapidada' en redes sociales por asistir al concierto de Karol G cuando su hija se encontraba mal de salud, si bien es cierto la modelo afirmó que ya había decidido no ir, sus padres le aconsejaron no perderse del concierto que había esperado por meses.

Pese a ello, usuarios aprovecharon para decirle de todo a Vanessa pues consideraron que su hija era primero que cualquier concierto.

"Mientras que la mamá se va de fiesta y a conciertos la bebé internada, la madre 24/7", "Y su mamá bien contenta en el concierto de Karol G, yo no entiendo en serio, hay madres y madres", "Y la Bichota en pleno concierto, yo no podría", fueron algunos de los comentarios en redes.

Como se sabe su hija atravesaba un delicado estado de salud luego de que esta presentara una fiebre que no paraba tras recibir una vacuna hace una semana.

Según lo relatado por la exintegrante de 'La Casa de Magaly', su hija pasó el fin de semana con su padre y al regresar presentó fiebre. Inicialmente, atribuyeron este síntoma a la vacuna, pero al persistir se preocuparon y decidieron llevarla a la clínica por emergencia.

""La llevé a la clínica, le bajaron la fiebre... le hicieron pruebas de orina, salió todo negativo. El jueves le dio fiebre de nuevo, estaba decaída, solamente dormía, se sentía débil. La llevé a la clínica de nuevo y ese día se quedó internada, estaba deshidratada", subrayó la exchica reality.

Se defiende de críticas

Vanessa López no quiso quedarse callada ante la ola de críticas y usó sus redes sociales para aclarar los motivos por el que terminó decidiendo ir al concierto de Karol G.

Afirmó que estuvo toda la semana al lado de su hija y que su ausencia fue breve, ya que su mamá se quedó cuidando de la pequeña y que esta la alentó a asistir al concierto, a pesar de que ya había decidido no ir.

"Fui al concierto de Karol G porque tenía unas entradas que tenía hace muchísimo tiempo. Ustedes saben que a veces el artista no vuelve a venir y bueno yo la verdad ya no iba a ir, les había dicho a mis amigos que mejor me quedaba, pero mi mamá sabía de eso y me llamo, me dijo 'anda, has estado del domingo al viernes con la bebe, anda distráete, báñate, has tus cosas, y yo me quedo con tu papá cuidando a la bebe'. Terminó el concierto, me demoré en salir, pero mis papás me estaban esperando en la clínica", comentó.

Además, la influencer afirmó que había estado con su hija todos los días velando por su pronta mejoría y solo estuvo pocas horas lejos de ella ya que sus padres le dieron la confianza de que iban a cuidar de su pequeña mientras ella se distraía un poco con sus amistades en el concierto.