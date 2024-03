¿Y el matri? Alejandra Baigorria se quita el anillo de compromiso de Said Palao: "Aquí no hay pareja"

Alejandra Baigorria fue invitada especial en el programa de Esto es guerra debido a la ausencia de Katia Palma, sin embargo, un suceso dejó a todos sorprendidos en el set.

Al parecer la empresaria le habría hecho un desplante a Said sacándose el anillo y aseverando qué en esos momentos no tiene pareja. ¿Qué pasó?

¿Se acabó el amor?

Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran muy emocionados por su próximo matrimonio, sin embargo, el día de ayer Alejandra sorprendió al quitarse el anillo en pleno programa de competencia.

La modelo llegó con una actitud retadora y desafiante asegurando que sacaría la cara por su equipo 'los combatientes' y aseveró que en esa noche no iba como la pareja de Said Palao sino como la representante de su equipo.

Cabe resaltar que su prometido pertenece al equipo de los guerreros por lo que ambos se vieron enfrentados y la empresa ya no dudó en dejar las cosas claras.

De inmediato la 'Rubia de Gamarra se quitó el anillo de compromiso aseverando qué por esa noche no iba a ser la pareja de Said y así se evitan malinterpretaciones o favoritismo de su parte.

Todo esto inició porque Micheille Soifer afirmó que últimamente Said se encuentra muy inquieto y reclamó estas quejas se las dio a Alejandra quien no dudó en responder.

"Ale, no solo Johanna últimamente Said ha estado muy reclamó muy hablador", dijo la cantante.

"No te preocupes aquí no hay pareja", dejo en claro Alejandra quien separa el trabajo del amor pero eso no quiere decir que haya dejado de amar a su próximamente esposo.

Esta reacción tomó por sorpresa a Said quien tomó con humor la iniciativa de Alejandra de separar temas personales del trabajo y no se hizo problema por lo que siguió compitiendo.

Alejandra Baigorria y Said Palao se preparan para convertirse padres

La Rubia de Gamarra y Said Palao están en la nube nuevamente, ahora planeando su boda, que podría ser el evento del año, e incluso podríamos verla por televisión. Pero eso no es todo; parece que Alejandra y Said también están pensando en agrandar la familia. ¡Qué emoción!

En una escena que nos derrite el corazón, Alejandra y Said compartieron detalles que nos hacen pensar que la cigüeña está en camino o está en planes. La empresaria, emocionada con la idea de tener mellizos, reveló que están "preparándose" para la llegada de su bebé.

En una foto reciente, vimos a Said Palao disfrutando de la compañía de una pequeña bebé, posiblemente parte de su familia. Alejandra, romántica y emocionada, comentó sobre la escena: "Amor, estás practicando. Te cae bien con Antonella. Mamacita, está con el tío Said. Le has gustado, amor, muévela muévela". Una escena que nos hace soñar con su futuro.

La pareja también compartió una dulce fotografía besando la frente de la pequeña, dándonos un adelanto de lo que podríamos esperar si deciden dar el paso hacia la paternidad. ¿Será que Alejandra Baigorria y Said Palao pronto formarán su propia familia?