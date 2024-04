¡Ya no hay marcha atrás! Bryan Torres 'bota' de su propiedad a Samahara Lobatón tras escándalo

¡Polémico! El cantante Bryan Torres reveló que le pidió a Samahara Lobatón abandonar su propiedad a pesar que ella se encargó de la remodelación de la residencia. Ahora que ambos están separados, el salsero le solicitó a la hija de Melissa Klug que se retire de su casa. No obstante, aseguró que se hará cargo del bebé que está en camino.

El escándalo captó la atención de los medios de comunicación y, además, ocasionaron el descontento de los vecinos, quienes ya no soportan más las peleas de la pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres 'bota' de su casa a Samahara Lobatón

Después del reciente enfrentamiento entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, el cantante compartió que solicitó a la hija de Melissa Klug que desocupara su residencia, ya que su relación ha llegado a su fin. Sin embargo, enfatizó que asumirá la responsabilidad del hijo que están esperando.

Aún así, el pleito ha generado las críticas de los vecinos de la zona y de los internautas en las redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que ambos protagonizan este tipo de escándalos y tal parece que ahora es el fin definitivo de la relación. "Esa casa es de mi papá, eso me ha costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas", sostuvo el salsero.

"Yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje, mi mamá llegó, fui a hablar, ahí hablé con Samahara porque mi familia ya está cansada conmigo y me dijeron que me retire, ahora me estoy quedando en la casa de un amigo. Yo fui a ver a mi mamá, para eso, hablé con Samahara y le dije que se tenía que ir, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado. Cuando estuve hablando con mi mamá pasaron todos estos hechos", dijo el cantante.

Samahara Lobatón fue quien remodeló la casa

Tras escuchar la historia completa, Magaly Medina recordó que Samahara Lobatón había sido quien, mediante intercambios, renovó la casa en la que planeaban residir, sin embargo, Bryan indicó que ya habían llegado a un acuerdo y que ella se llevaría consigo todo lo correspondiente.

"Yo dejé todo ok esa casa, con acabados, baño, cocina, ella hizo un canje y puso la cabecera de la casa, la parte de las maderas de la cocina, yo no tengo artefactos ahí, solo tenía mi cama y mi ropa, pero también todos mis acabados. Yo he hablado con ella, yo me voy hacer responsable de eso, le dije que tenemos que irnos. Hemos quedado en que ella se va llevar todo y le debo 8000 soles que sí se los voy a pagar", refirió Bryan Torres.