Yaco Eskenazi desempleado: ¿A qué se dedica el esposo de Natalie Vértiz tras dejar la televisión?

Desde que se despidió de las pantallas de América Televisión a finales del 2023, Yaco Eskenazi ha estado causando revuelo. ¿Qué ha estado haciendo el esposo de Natalie Vértiz ahora que no está en la TV? Te lo contamos todo.

Yaco Eskenazi desempleado

Después de varios años trabajando en América Televisión, Yaco Eskenazi ya no está en la tele desde finales del 2023. Dicen que el canal no lo tomó en cuenta para los próximos proyectos, así que se quedó sin trabajo. Pero tranquilo, que el exguerrero no se deja vencer.

Yaco contó detalles de su situación diciendo que anda medio justo de plata desde que dejó la tele. Y no es para menos. Él mismo contó que no pudo pagar el fast pass en Disneyland porque no tiene más trabajo que el programa de deportes "Palabra de hincha".

"Tú no te das cuenta de que estoy desempleado, yo solamente tengo 'Palabra de Hincha'. Tendría que haber comprado el fast past de 115 dólares para mí, para Natalie, para Liam, para Leo y para la nana", se quejó Yaco, y con razón.

Pero no creas que el Yaco se queda llorando en casa. Él mismo dijo que con Natalie se apoyan mutuamente para salir adelante. "Estamos para apoyarnos, para crecer juntos", afirmó. ¡Qué bonito!

¿Qué hace Yaco desde que salió de la televisión?

Ahora, ¿qué hace Yaco con tanto tiempo libre? Bueno, aparte de hablar en su podcast "Palabra de hincha sin floro", ahora anda en el negocio de las barberías. "B4 Barber Shop" se llama el negocio y ahora confesó que con tiempo de sobra, lo ha retomado.

Además, quiere meterse de lleno en el mundo de las redes sociales. Por ello, ha comenzado a hacer directos en Instagram. También, revela que si sube historias, por consejo de Natalie Vértiz, lo comienzan a llamar marcas para hacer publicidad y así genera ingresos.

Con toda esta movida, Yaco demuestra que tiene muchas más habilidades de las que pensábamos. Se está aventurando en nuevos caminos, y le está yendo bien.

Y si te preguntas qué estudió el Yaco en su juventud, hace unos años el ex chico reality aseguró que deseaba retomar sus estudios, pero ahora está pensando en cambiar a Comunicaciones o Derecho. "Yo estudié Hotelería y Turismo hasta el sexto ciclo, pero me quiero pasar a Comunicaciones o a Derecho", expresó Yaco.

En resumen, aunque Yaco ya no sale en la tele, sigue siendo todo un showman. Está buscando nuevas oportunidades y parece que no le va nada mal en eso. Así que no te pierdas lo que viene para este exchico reality convertido en todo un emprendedor.