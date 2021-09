Flavia Laos salió a comer con las hermanas de Patricio Parodi tras su ruptura

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz asombró a todos sus seguidores al reunirse con las hermanas de su ex, Patricio Parodi, en un restaurante después de la llegada de Flavia al Perú.

La ‘rubia’ compartió en redes sociales los reencuentros que estaba teniendo con sus amigos cercanos luego de pasar casi 2 meses en Miami. Pero hubo un encuentro que sorprendió más que el resto y fue el de Flavia con las hermanas de Patricio.

La actriz estaba en una cena con Mafer y Majo Parodi y una amiga más de ellas 3, y por lo que compartió Flavia en sus historias de Instagram, la estaban pasando muy bien. Lo que sorprende es que la ‘rubia’ y ‘Pato’ recientemente confirmaron el término de su relación.

Justamente a su llegada a Perú, Flavia confirmó que efectivamente ambos habían terminado su relación y que ella siempre le deseará lo mejor al ‘Pato’. Parece que Flavia no tiene problemas en seguir manteniendo amistad con las chicas y la pasó de lo lindo en la cena.

«Miren con quién estoy por aquí, después de tiempo. ¡Wow salud amigas! Cheers!», dijo Flavia en el video que grabó junto a las hermanas del ‘Pato’. La actriz se notaba muy feliz de poder compartir con ellas ese reencuentro en el que se divirtieron tanto.

Mire también: Uchulú enamorada de Patricio Parodi promete hacerle un amarre: “Yo te quiero para mí”

Flavia Laos acaba de llegar al Perú y está con la lengua más afilada que nunca. La actriz se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores dado que al parecer mientras estuvo en Miami los tenía un poquito olvidados.

“¿Cómo haces para que los malos comentarios no te afecten? Me ayudarías mucho”, escribió uno de sus seguidores. Flavia aprovechó para dar un consejo y de pasadita, arremeter contra todos los que la critican por el estilo de vida que lleva.

“Hoy en día sé bien quién soy, estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Sé que algunas personas lo hacen por herir o porque no tienen nada que hacer, así que no se gasten chicos, no me van a herir, no van a poder”, dijo la ‘rubia’.

Parece que las vacaciones por Miami le han hecho bien a la actriz y ahora hasta da consejos a sus seguidores sobre motivación personal. “Sepan su valor y ahí nadie va a poder tumbarlos digan lo que digan y nunca dejen de hacer algo por el ‘qué dirá la gente’”, finalizó Laos.

Además: Ducelia ‘da con palo’ a Allison Pastor: “Que no se te suban los humos muy rápido”