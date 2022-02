Flavia Laos se molesta con conductoras de ‘América Hoy’ por querer hablar del ‘Pato’ y Luciana

Compartir Facebook

La actriz se mostró bastante incómoda en el programa cuando quisieron que hable de la relación entre su ex, ‘Pato’ Parodi y Luciana Fuster.

Flavia Laos estuvo de invitada en la última edición de ‘América Hoy’ y al parecer no se sintió tan cómoda con esa visita. Todo ocurrió cuando las conductoras del programa, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, hablaron de los códigos entre amigas.

De hecho, ellas recordaron una canción que va perfecto con una situación similar a la que vivió Flavia, pues Luciana era su amiga, y de igual forma inició un romance con ‘Pato’. En ese momento las conductoras le pidieron a Flavia que cante, “Amiga mía sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía lo amo tanto y sé que él a mí también me adora”, decía la canción.

En ese momento Flavia se mostró bastante incómoda, y dijo que no conocía la canción. Asimismo, dejó en claro que las conductoras del programa están haciendo intentos en vano porque ella no iba a hablar de su ex pareja y de su ex amiga.

“Yo ya no quiero hablar de ese tema, pierden su tiempo porque no voy a hablar”, expresó Flavia bastante seria e incómoda.

La modelo Flavia Laos se sinceró ante las cámaras de ‘América Hoy’ y reveló que está “saliendo” con Austin Palao, el mismo con quien pasó Año Nuevo y recientemente fue visto en una boda con el chico reality.

La influencer aseguró que el hermano de Said Palao es el chico más lindo de la farándula, hasta le puso 10 de nota, pese a que dijo que solo eran amigos. «No es que tengamos una relación amorosa, nos estamos conociendo y somos amigos, pero es el chico de la farándula que me parece más lindo», señaló.

A pesar de esto, Flavia Laos no pudo evitar sonrojarse al ser cuestionada si pasaría el 14 de febrero junto aAustin Palao, y lamentablemente aclaró que él tendría otros planes laborales, por lo que no se podría dar. «Austin se va de viaje a Ecuador», fue lo único que dijo, evitando responder si se verían antes o después.

