“Gracias a los que secaron mis lágrimas”, Shakira se despide de Barcelona con emotivo mensaje

La cantante colombiana Shakira, escribió una larga publicación en sus redes sociales agradeciendo todo el apoyo y respaldo que recibió en su segundo hogar Barcelona, país donde formó su familia con el jugador Gerard Piqué quien es ahora su expareja.

¿Qué dijo Shakira en sus redes?

La artista usó sus redes personales para expresar su sentir al dejar atrás la vida que formó en Barcelona, ya que como se sabe la intérprete de ‘Loba’ se mudó al país español para acompañar a su expareja Piqué y al mismo tiempo darle a sus hijos mayor seguridad al estar cerca de su progenitor, sin embargo, no todo resultó como lo esperaba la cantante.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, inició diciendo Shakira.

Además, recalcó que está dispuesta a iniciar desde 0 con la compañía de sus hijos Sasha y Milán quienes han sido su soporte en los momentos más difíciles al igual que su círculo más cercano que siempre ha protegido la estabilidad emocional de la barranquillera.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, señaló.

Conmovida y agradecida

Por otro lado, Shakira le dedicó unas emotivas palabras a quienes la vieron llorar y no dudaron en darle unas palabras de aliento cuando lo necesitó y recalcó que cada consejo la ayudó a crecer y a poco a poco convertirse en una mujer fuerte y valiente.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

De esta manera Shakira se despidió de Barcelona agradeciendo todas las experiencias gratas que tuvo y a las personas que fueron para ella un gran soporte y respaldo tras su comentada y polémica separación con Piqué.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Como se recuerda la cantante y el exjugador se separaron tras rumorearse que Gerard le estaba siendo infiel a Shakira con una mujer mucho más joven que al parecer había captado la atención del jugador al punto de separarse de la artista.

Desde ahí la colombiana se mostró vulnerable y dolida ya que uno de los grandes anhelos de Shakira era ofrecerles a sus hijos una familia constituida, sin embargo, no lo logró por lo que tuvo que atravesar un proceso bastante fuerte y doloroso para superar su ruptura.

Las exparejas compartieron sus vidas durante 12 años en donde se pensaba que la colombiana llegaría al altar con Piqué, pero no fue así, teniendo un escandaloso desenlace su polémica relación.