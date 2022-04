«Gracias por respetarme», Korina festeja 5 años de relación con Mario Hart

Compartir Facebook

La parejita conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira enternecieron en las redes al festejar sus 5 años de relación, siendo ellos una de las parejas más solidas de ‘Chollywood’ con una hija y otro en camino.

A través de sus redes Korina compartió un tierno y emotivo mensaje resaltando a Mario como pareja y padre, recibiendo el saludo de diversos personajes de la farándula quienes han visto crecer su amor.



«Hoy 5 años ♥️ apenas el inicio del resto de nuestras vidas juntos ♾ amor de mi vida te amo muchísimo gracias por hacerme sentir amada, por respetarme, por hacerme reír, por impulsarme, por enseñarme, por cuidarme siempre, gracias por ser mi complemento perfecto. Me haces feliz, me regalaste una hermosa hija a la que amo con toda mi vida y ahora este bebé en camino a quien amo desde ya. No paro de sentir admiración por ti. Deseo que el resto de nuestras vidas sea cada vez mejor», fueron las palabras de Kori.

De inmediato Mario Hart respondió a la tierna publicación de su pareja.

«Eres la mejor, te recontra amo», dijo el popular ‘Chato’ Hart pues el corredor de autos siempre ha demostrado el gran amor que siente hacia la madre de sus hijos.

Personajes como Hugo García, Vania Bludau, Alessia Rovegno y Zumba fueron algunos que felicitaron a la feliz pareja por celebrar un año más juntos.

Mario Hart recuerda cuando fue infiel a Leslie Shaw: “me prometí a mí mismo nunca más hacerlo”

Mario Hart llegó al set de ‘América Hoy’ y junto a los conductores del programa, comentaron acerca del ampay de Aldo Miyashiro con exreportera Fiorella Retiz.

En dicho espacio, el piloto de autos recordó la vez que fue infiel a Leslie Shaw, pero antes dio su opinión acerca de porque ocurren las infidelidades. “Yo me quedo con lo que dijo Lizbeth sobre lo importante que es la comunicación en la pareja, sobre lo importante que es el consenso en la pareja. La comunicación nos permite no llegar a estos puntos de infidelidad”.

“Si nuestra relación está quebrada, lo mejor y lo más sano siempre va a ser terminarla y no tener que estar, de alguna manera, disfrutando o teniendo una vida parelela, por decirlo así, porque después, claro, después vienen los arrepentimientos, después vienen los ampays”, manifestó Mario Hart.