Jonathan Maicelo hace dura queja: “a la selección le mandan en avión, a mí me mandaban en bus”

El boxeador Jonathan Maicelo hizo una dura queja al poco apoyo que reciben otras disciplinas a comparación de la de fútbol, todo esto en el marco de la fiebre por la selección peruana previo al partido más decisivo, el repechaje.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c… ¿Oíste?”,dijo en un inicio.

“En este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, agregó

Finalmente, Jonathan Maicelo habló fuerte. “Yo no le debo nada a nadie, compare. A veces me dices o me reclaman porque perdí y cuántos me dieron algo para estar en esa pelea. No me dieron ni para el chicle”, continuó.

Maicelo tras explicación de “palta” de Stephanie Cayo: “Te enseño el verbo to be”

Stephanie Cayo hizo un video en el que explicó el significado de algunas palabras o frases utilizadas en Perú. Sin embargo, al hablar de “palta”, no la ‘chuntó’ con el significado y dijo que era “alguien aburrido”.

Jonathan Maicelo se enteró de la metida de pata de la actriz porque una página de Facebook compartió el clip. Él no dudó en ofrecerse como profesor de la actriz para que pueda aprender todas las ‘jergas’ peruanas.

Esto lo hizo dejando un comentario en las redes sociales de la página de Facebook que compartió el clip. “Que baje a mi local y le enseño el verbo to be”, escribió el boxeador. Además compartió una foto suya en su restaurant de San Juan de Lurigancho.

Asimismo, muchos compatriotas se rieron del blooper que cometió Stephanie Cayo en su explicación y evidenciaron su falta de calle. “Te falta bajar al barrio pulpina, que palta contigo”, “Palta es qué roche, aburrida es tu película”, “Eso le pasa por querer lucirse por no tener calle ni cono”, decían algunos de los comentarios.

