Juan Víctor rompe en llanto por no ver a su hija seguido: “Esto duele mucho”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El piloto fue visto en una conmovedora situación al salir de una entrevista en la que detalló todos los problemas que le impiden ver seguido a su pequeña.

En la última emisión de ‘Amor y Fuego’, el programa reveló unas imágenes no vistas de Juan Víctor al salir de la entrevista en su programa. En aquella entrevista, él habló de la terrible situación que vive al no poder tener cerca de él a Lara.

Daniela, la novia del piloto estuvo esperándolo fuera de cámaras para brindarle todo su apoyo a su salida del aire. Una de las cámaras captó el instante en el que Juan Víctor se conmueve hasta las lágrimas y su novia corre a darle un cálido abrazo.

Luego de unos momentos en los que ambos permanecieron en silencio y derramando lágrimas, Juan Víctor se animó a hablar. “Perdón, no puedo hablar… La extraño a mi hija, hoy es cumple de mi mamá y no tiene ningún saludo de su nieta… Perdón, duele mucho esto”, expresó.

“Yo solo quiero que se sepa la verdad, y no se me acuse en vano… Quiero decirle a mi hija que siempre voy a ir a buscarla”, agregó.

Mire también: Karina Rivera se confiesa: “Lloré a mares cuando el programa cambió a ‘María Pía y Timoteo’”

El piloto sorprendió a más de uno en redes sociales al anunciar que venderá ropa de su hija con Andrea San Martín, Lara, generando todo tipo de comentarios.

Juan Víctor sigue dando de qué hablar en redes sociales y esta vez fue por algo que él compartió en sus redes sociales. El piloto utilizó sus historias de Instagram para revelar que venderá la ropa de su pequeña Lara.

“¡Se viene el closet sale de Lara!”, escribió el piloto mostrando una maleta de ropa de la niña. Rápidamente empezó a recibir comentarios de todo tipo criticando esta acción pues hace poco Juan Víctor confesó en Magaly que su mamá lo apoya con sus gastos, por lo que está corto de dinero.

Ante la ola de críticas que recibió, Juan Víctor decidió aclarar la situación en otra de sus historias de Instagram. “Esa ropa no le queda. ¡Aún cuenta con dos maletas de ropa llenas! para este y el siguiente año. Hay ropa que irá para familiares y hay ropa que está seminueva… que la gorda (Lara) habrá usado una vez nomás…”, inició diciendo.

“Lara tiene un closet entero de ropa y varios pares de zapatos aquí. ¿Por qué no se la llevas a casa de su mamá? ‘Se vería mejor’ No se pasen”, dijo. “¿Lucras con tu hija por la ropa que no le queda? Lucrar es usar su imagen. Sensibles, era una broma lo del closet sale… o tal vez no… ¡Buenas noches!”, finalizó.

Además: Yaco Eskenazi emocionado por un tercer bebé: “Sueño con tener una mujercita”